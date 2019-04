Jedni na wakacje, drudzy o mistrzostwo NBA. Znane wszystkie pary play-off

Video: PAP/EPA

Houston pokonało Golden State

25.05 | Prawdziwa wymiana ciosów w czwartym meczu finału Konferencji Zachodniej. Koszykarze Golden State Warriors mieli sporą szansę, by przed własną halą wyjść na prowadzenie z 3:1 i być o krok od wielkiego finału NBA. Ale ich rywale, Houston Rockets, rozegrali świetną czwartą kwartę i to oni wygrali 95:92. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest więc remis 2-2.

»