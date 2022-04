Podwójnie bolesny koniec sezonu dla LeBrona Jamesa

Pod koniec marca James skręcił kostkę w meczu z New Orleans Pelicans. Amerykański koszykarz opuścił pięć z sześciu ostatnich spotkań Jeziorowców, a w piątek ogłoszono, że nie zagra także w dwóch ostatnich starciach sezonu zasadniczego - przeciwko Oklahoma City Thunder oraz Denver Nuggets.

"Kontuzja lewej kostki Jamesa została niedawno poddana ponownej ocenie przez personel medyczny Lakers. Ustalono, że zawodnik nie zagra do końca sezonu NBA 2021/22, co umożliwi dalsze leczenie i rehabilitację" - napisano w komunikacie.



LeBron James’ left ankle was recently reevaluated by Lakers medical staff, and it was determined that due to the ankle sprain James suffered in a game on March 27th, he will miss the remainder of the 2021-22 NBA season to allow for continued healing and an expected full recovery. — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 8, 2022

"Do zobaczenia jesienią"

Przed sezonem Jeziorowcy byli wymieniani w gronie faworytów do walki o tytuł. W 80 spotkaniach podopieczni Franka Vogela wygrali jednak tylko 31 razy, a aż 49-krotnie schodzili z parkietu pokonani. Kilka dni temu oficjalnie stracili szanse na grę w fazie play-off.

W piątek James podziękował fanom za wsparcie, otrzymywane mimo słabych wyników jego zespołu.

"Doceniam i kocham Was wszystkich. Dałem z siebie wszystko, co mogłem w tym sezonie, kiedy byłem na parkiecie. Do zobaczenia jesienią" - napisał 37-latek.

Sezon zasadniczy 2021/22 zakończy się 10 kwietnia. Dwa dni później rozpoczną się baraże o udział w fazie play-off. Mistrz zostanie wyłoniony najpóźniej 19 czerwca.



I appreciate it and love y’all love! Wish it was done in winning fashion though! Gave everything I had to this season when I was on the floor! See y’all again in the fall. #Year20#SFG#KingMehttps://t.co/KBOoHBktjg — LeBron James (@KingJames) April 8, 2022



Koniec nadziei na tytuł króla strzelców

James zdobywał w tych rozgrywkach średnio 30,3 punktu na mecz i miał realne szanse na sięgnięcie po koronę króla strzelców sezonu zasadniczego. W tej klasyfikacji ustępuje wyłącznie Joelowi Embiidowi. Środkowy Philadelphii 76ers na dwa mecze przed końcem wyprzedzał go jednak tylko o 0,1 pkt., a taką różnicę można zniwelować jednym dobrym występem.

Niestety przedwczesne zakończenie występów przez lidera Lakers oznacza, że nie będzie on brany pod uwagę w tym zestawieniu. Wszystko przez to, że nie rozegrał on wystarczającej liczby meczów, by być klasyfikowanym. Zabrakło mu do tego właśnie dwóch spotkań.