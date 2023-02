Kevin Durant zmienia klub

Durant - pauzujący od początku stycznia ze względu na groźną kontuzję kolana - jest jedną z największych gwiazd całej ligi. Tylko w tym sezonie Amerykanin rzuca średnio 29,7 pkt na mecz, dzięki czemu ekipa z Nowego Jorku ma realne szanse na awans do fazy play-off (obecnie jest piąta na Wschodzie z bilansem 32-22). Weekend Gwiazd NBA. Sochan trafił pod skrzydła najlepszego obrońcy ligi Weekend Gwiazd... czytaj dalej »

Wielka wymiana na linii Nets - Suns

Dwukrotny mistrz NBA, w obu przypadkach wybierany MVP finałów, od dłuższego czasu naciskał jednak władze Nets na zmianę klubu. Głównym powodem było odejście drugiego z liderów Kyrie Irvinga do Dallas Mavericks, z czym gwiazdor nie mógł się pogodzić.

Na kilkanaście godzin przed zamknięciem okna transferowego Durant dopiął swego. O jego przejściu do Phoenix poinformowało wielu cenionych dziennikarzy z Adrianem Wojnarowskim z ESPN na czele.

Wraz z 34-latkiem do drużyny Słońc ma dołączyć TJ Warren, a w drugą stronę powędrują Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder i gwarancja czterech picków w pierwszej rundzie draftu.



The Suns are sending Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, four first-round picks, a 2028 pick swap for Durant and TJ Warren, sources tell ESPN. Durant wanted move and new owner Mat Ishbia pushed to get deal done tonight. https://t.co/fqFUMIDllo — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023





Nowa ekipa Duranta zajmuje czwarte miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej (30-26).