Zaskakująca deklaracja Kevina Duranta. Kibice w Hiszpanii mogą zacierać ręce

Durant w czerwcu przeszedł operację zerwanego ścięgna Achillesa. Kontuzji nabawił się w piątym meczu finałów play-off z Toronto Raptors, gdy był jeszcze zawodnikiem Golden State Warriors. Data powrotu 31-latka na parkiety nie jest jeszcze znana, może on stracić nawet cały sezon obecny sezon. Czasu na przemyślenia ma więc sporo.

Kierunek: Hiszpania

Wojownicy doczekali się zwycięstwa. Curry'emu stuknęło dziesięć lat Do trzeciego... czytaj dalej » Jednym ze swoich pomysłów podzielił się w programie "How Hungry Are You", prowadzonym przez innego koszykarza Serge’a Ibakę. Durant oznajmił, że ostatni sezon w karierze chciałby spędzić w hiszpańskiej lidze.

- Bardzo szybko osiągnąłem wiele, chciałbym się przekonać, czy jestem w stanie osiągnąć jeszcze więcej. Chciałbym zagrać w Europie – powiedział Durant.

- Pewnego dnia chciałbym zostać koszykarzem Barcelony. Liga hiszpańska to druga najmocniejsza liga na świecie. Do tego rozgrywki Euroligi wyglądają bardzo dobrze. To byłoby świetne doświadczenie – dodał "KD".

Gwiazda NBA

Durant w NBA występuje od 2007 roku, kiedy to z numerem drugim został wybrany w drafcie przez Seattle SuperSonics. Dwukrotnie, wraz z Golden State Warriors, zdobywał mistrzostwo, dwa razy był wybierany najbardziej wartościowym graczem finałów. W 2014 roku, będąc zawodnikiem Oklahoma City Thunder, został uznany z najbardziej wartościowego gracza sezonu regularnego (MVP).

7 lipca tego roku Durant został koszykarzem Brooklyn Nets.