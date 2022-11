Embiid show, ponad 100 punktów w mniej niż dobę. "Nigdy wcześniej nie widziałem takiej dominacji"

Występ Embiida był całkowitą dominacją. W czwartej kwarcie zdobył 26 punktów z 27 uzyskanych przez zespół. - Koledzy wiedzieli, kto jest dziś w gazie i pozostawało im tylko podawać mi piłkę - powiedział bohater wieczoru.



JOEL EMBIID SCORED 100+ FANTASY POINTS



59 PTS

11 REB

8 AST

7 BLK

67.9% FG

103.2 FPTS



WHAT A GAME! #BrotherlyLovepic.twitter.com/KDV8UMPM6L — NBA Fantasy (@NBAFantasy) November 14, 2022

28-latek imponował również w innych elementach - zanotował 11 zbiórek, osiem asyst i siedem bloków. Został pierwszym koszykarzem, który osiągnął w meczu pułap 50 pkt, 10 zbiórek, pięciu asyst i pięciu bloków, od kiedy w sezonie 1973/74 zaczęto prowadzić oficjalną statystykę bloków.



- Nigdy wcześniej nie widziałem takiej dominacji zarówno w ataku, jak i w obronie - przyznał trener 76ers Doc Rivers.

Dla Embiida był to drugi tak dobry występ w mniej niż 24 godziny. W sobotnim wygranym meczu z Atlanta Hawks 121:109 gracz Sixers zdobył 42 punkty.

Jest trzecim zawodnikiem od 1988 roku, który w meczach dzień po dniu osiągnął pułap 100 punktów.



Cette nuit, Joel Embiid est devenu le 5e pivot de l’Histoire a scorer 100 points sur deux matchs…



Joel Embiid (2022)

DeMarcus Cousins (2016)

David Robinson (1994)

Bob McAdoo (1975)

Wilt Chamberlain (X86) pic.twitter.com/6gIaUjPAyt — 50 Nuances (@50NuancesDeNBA) November 14, 2022

Rekord Garlanda na nic

W niedzielę skutecznością błysnął też Darius Garland, który na swoim koncie zapisał 51 pkt, także ustanawiając rekord kariery. Jego Cleveland Cavaliers przegrali jednak u siebie z Minnesota Timberwolves 124:129.



Czwarta kwarta zaczynała się przy 20-punktowym prowadzeniu gości. Prowadzeni przez Garlanda Cavaliers rzucili się do odrabiania straty. Na 8,6 s przed ostatnią syreną przegrywali już tylko 124:126, ale skutecznie wykonywane rzuty wolne przez rywali nie dały im odwrócić losów meczu.



Darius Garland has 51 points — 27 of them in the fourth quarter pic.twitter.com/AqjSJqWZQb — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 14, 2022





Wyniki niedzielnych meczów ligi NBA:

New York Knicks - Oklahoma City Thunder 135:145

Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwolves 124:129

Washington Wizards - Memphis Grizzlies 102:92

Philadelphia 76ers - Utah Jazz 105:98

Chicago Bulls - Denver Nuggets 103:126

Sacramento Kings - Golden State Warriors 122:115

Los Angeles Lakers - Brooklyn Nets 116:103