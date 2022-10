"Sochan będzie miał dużo miejsca na popełnianie błędów i naukę"

Dla polskich kibiców koszykówki to powód do radości, że do najlepszej ligi świata wraca reprezentant Polski. W nocy, do którejś z drużyn NBA, trafi Jeremy Sochan. Choć ma ledwie 19 lat, to zna swoją wartość i nie może doczekać się rywalizacji na najwyższym poziomie. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Polak w NBA i to wybrany ze świetnym numerem. Jeremy Sochan będzie grał w San Antonio Spurs, a to drużyna, która pięć razy zdobyła tytuł mistrza. Jeremy Sochan ma polskie korzenie, jego mama jest Polką. On sam mówi, że "jest zewsząd".

Ma 19 lat i stoi u progu wielkiej sportowej kariery. Jeremy Sochan został wybrany do koszykarskiej ligi NBA. Polak będzie bronił barw drużyny San Antonio Spurs. Sam o sobie mówi, że jest obywatelem świata, ale podkreśla też dumę z polskich korzeni.

- San Antonio Spurs to organizacja, która ma ogromną historię, jednego z najlepszych trenerów w dziejach NBA i bardzo dobrą kulturę budowania młodych zawodników w zespole oraz prowadzenia graczy z Europy. Do tego fantastyczne miasto i na sam koniec idealny stan, w którym nie płaci się wysokich podatków. Dlatego szczerze mówiąc, trafił "szóstkę" w totka – ocenił dla TVN24 BiS Marcin Gortat po wyborze Jeremy’ego Sochana w drafcie NBA.

- Na pewno szansę dostanie. Nie wiemy, czy będzie grał w pierwszej piątce, prawdopodobnie nie, ale będzie wchodzić z ławki. Tylko od niego zależy, jak to wykorzysta - Marcin Gortat o szansach Jeremy’ego Sochana na grę w San Antonio Spurs.

Jeremy Sochan po wyborze do NBA

Wyjściowa piątka, efektowna akcja. Sochan przywitał się z NBA Stało się, Jeremy... czytaj dalej » 19-letni Sochan zgodnie z przewidywaniami znalazł się w wyjściowej piątce Spurs na inauguracyjne spotkanie.

Od początku widać było, że Polak jest zmotywowany i pełen chęci do jak najbardziej efektywnej gry. Trener Gregg Popovich wyraźnie mu ufa, bo pozwolił na spędzenie na parkiecie ponad 27 minut.

W tym czasie skrzydłowy debiutant trafił dwa z ośmiu rzutów z gry, zanotował siedem zbiórek, dwie asysty oraz tyle samo przechwytów i fauli.

Najlepszy z pierwszej piątki

Co ciekawe, miał najwyższy wskaźnik +/- w gronie koszykarzy pierwszej piątki - "-2". To wyliczenie to specjalna statystyka, pokazująca, jak wyglądał rezultat zespołu, gdy na boisku był dany zawodnik.

Tylko trzej gracze gospodarzy, którzy weszli na parkiet w ostatniej kwarcie, gdy wynik był już rozstrzygnięty, mieli wskaźnik ten lepszy od Polaka. To dla Sochana bardzo dobra wiadomość i optymistyczny prognostyk na kolejne mecze.

Źródło: Getty Images Sochan będzie miał wiele szans

Dużo miejsca w ostatnich dniach Polakowi poświęcano na łamach "San Antonio Express-News". Nie inaczej było teraz.

Moment do zapamiętania

Pierwszy taki debiutant. Sochan od razu zapisał się w historii Już w pierwszym... czytaj dalej » W analizie pierwszego spotkania Spurs w tym sezonie zajmujący się drużyną dziennikarz Jeff McDonald odniósł się szerzej do występu Polaka.

"Sochan będzie całosezonowym eksperymentem" - zatytułował akapit o naszym zawodniku.

"Tak jak można było się spodziewać, 19-letni Jeremy Sochan przeszedł do historii, zostając najmłodszym debiutantem w pierwszej piątce inauguracyjnego meczu Spurs w lidze. Zgodnie z oczekiwaniami jego pierwsze doświadczenie z meczem NBA w regularnym sezonie było czymś w rodzaju czyśćca" - stwierdził McDonald.

"Wybrany z numerem 9 w drafcie koszykarz dużo biegał. Zagrał z energią, ale, podobnie jak w meczach przedsezonowych, miał problemy z wysokimi obrońcami rywali. Wiele jego rzutów trafiło tylko w obręcz. W końcówce zepsuł akcję i wylądował na pośladkach. To był bez wątpienia prawdziwy moment do zapamiętania dla debiutanta. Nie tylko Sochan zasłużył na występ w tym spotkaniu z grona nowych zawodników, ale tylko on pojawił się na parkiecie. Będzie miał dużo miejsca na popełnianie błędów i uczenie się na bieżąco" - dodał dziennikarz, który o ekipie z San Antonio pisze od 2007 roku.

Kolejna szansa na naukę przed Polakiem już w nocy z piątku na sobotę polskiego czasu. O godz. 1 na wyjeździe rywalami będą koszykarze Indiana Pacers.

Źródło: Getty Images Jaki bilans będą mieć Spurs po październikowych meczach?

Plan meczów Spurs w październiku - daty i godziny według czasu polskiego:

22 października, godz. 1: Indiana Pacers - San Antonio Spurs

23 października, godz. 0.00: Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs

25 października, godz. 2: Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs

27 października, godz. 2: Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs

29 października, godz. 2.30: San Antonio Spurs - Chicago Bulls

31 października, godz. 0.00: San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves