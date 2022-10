Obiecujący debiut Sochana w San Antonio Spurs

Dla polskich kibiców koszykówki to powód do radości, że do najlepszej ligi świata wraca reprezentant Polski. W nocy, do którejś z drużyn NBA, trafi Jeremy Sochan. Choć ma ledwie 19 lat, to zna swoją wartość i nie może doczekać się rywalizacji na najwyższym poziomie. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

- Na pewno szansę dostanie. Nie wiemy, czy będzie grał w pierwszej piątce, prawdopodobnie nie, ale będzie wchodzić z ławki. Tylko od niego zależy, jak to wykorzysta - Marcin Gortat o szansach Jeremy’ego Sochana na grę w San Antonio Spurs.

- San Antonio Spurs to organizacja, która ma ogromną historię, jednego z najlepszych trenerów w dziejach NBA i bardzo dobrą kulturę budowania młodych zawodników w zespole oraz prowadzenia graczy z Europy. Do tego fantastyczne miasto i na sam koniec idealny stan, w którym nie płaci się wysokich podatków. Dlatego szczerze mówiąc, trafił "szóstkę" w totka – ocenił dla TVN24 BiS Marcin Gortat po wyborze Jeremy’ego Sochana w drafcie NBA.

Jeremy Sochan po wyborze do NBA

Sochan, wybrany w tegorocznym drafcie z numerem dziewiątym, jest czwartym Polakiem, przygotowującym się do występów w amerykańsko-kanadyjskich rozgrywkach. Przed nim w meczach sezonu regularnego NBA grali Cezary Trybański, Maciej Lampe i Marcin Gortat.



Do protokołu niedzielnego spotkania w hali Toyota Center w Houston szkoleniowcy Spurs, na czele z utytułowanym 73-letnim Greggiem Popovichem, wpisali 17 z 20 zawodników uwzględnionych na liście przygotowujących się do sezonu. Zagrało 15.

Jeremy Sochan spędził na parkiecie 17 minut

Trener Spurs przestrzega kibiców, Jeremy Sochan liczy na dużo minut - Nikt nie... czytaj dalej » Spurs rozpoczęli mecz w składzie: Josh Richardson, Keita Bates-Diop, Austriak Jakob Poeltl, Devin Vassell i Tre Jones. Najmłodszy z zespołu - 19-letni Sochan - pojawił się na parkiecie wraz z początkiem drugiej kwarty przy stanie 30:17 dla Houston. Zastępując Blake'a Wesleya, był jedenastym graczem w rotacji drużyny.



Jego pierwszą zapisaną w statystykach akcją był niecelny rzut za trzy punkty po dwóch minutach i 49 sekundach gry. W swoim pierwszym wejściu w trakcie niespełna 5,5 minut zanotował jeszcze stratę (jego podanie przechwycił Josh Christopher). Fragment, w którym przebywał na boisku, jego drużyna przegrała różnicą pięciu punktów.



Do przerwy młody zespół gości, w którym z grających tylko Doug McDermott ma skończone 30 lat, przegrywał 37:62.



W drugiej połowie Sochan kolejną szansę gry dostał od początku trzeciej kwarty, gdy zastąpił Richardsona. W tym blisko pięciominutowym wejściu miał zbiórkę w obronie oraz faul.



Znacznie lepiej poszło mu na przełomie trzeciej i czwartej odsłony. Najpierw popełnił swój drugi faul, ale po chwili zablokował rzut Christophera i przechwycił podanie Turka Alperena Senguna.



Swoją wszechstronność i możliwości pokazał na początku ostatniej kwarty, gdy zdobył swoje pierwsze punkty w NBA, trafiając "trójkę", następnie zebrał piłkę w obronie, drugi raz zablokował Christophera, niecelnie rzucił za trzy, by po dziesięciu sekundach w kolejnej akcji zespołu zebrać piłkę w ataku i zdobyć punkty dunkiem. Jego ostatnie akcje w meczu to przewinienie w ataku i strata, zbiórka w obronie i czwarty faul. Z boiska zszedł na 7.13 przed zakończeniem spotkania.



W trakcie w sumie 17 minut meczu, gdy przebywał na parkiecie, drużyna przegrała ten fragment dziewięcioma punktami. Debiut polskiego skrzydłowego w zespole NBA można uznać za obiecujący.

Terminarz meczów San Antonio Spurs

Najwięcej punktów dla San Antonio zdobyli Vassell - 13 oraz wchodzący z ławki Isaiah Roby - 12 i Zach Collins - 11. Liderami ekipy Houston byli Jabari Smith Jr. i Tari Eason - po 21 pkt oraz Christopher - 15.



Kolejne spotkania przedsezonowe Spurs rozegrają u siebie z Orlando Magic i New Orleans Pelicans (7 i 10 października), na wyjeździe z Utah Jazz (12.10) i na koniec okresu przygotowawczego z Oklahoma City Thunder (14.10) na własnym parkiecie.



Sezon zasadniczy rozpoczną w czwartek 20 października także u siebie - meczem z Charlotte Hornets. W trakcie rozgrywek regularnych jedno ze spotkań Spurs rozegrają w Mexico City, gdzie 17 grudnia zmierzą się z Miami Heat.