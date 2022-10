Wyjątkowa szansa przed Sochanem. Od razu może przejść do historii

Polak w NBA i to wybrany ze świetnym numerem. Jeremy Sochan będzie grał w San Antonio Spurs, a to drużyna, która pięć razy zdobyła tytuł mistrza. Jeremy Sochan ma polskie korzenie, jego mama jest Polką. On sam mówi, że "jest zewsząd".

- San Antonio Spurs to organizacja, która ma ogromną historię, jednego z najlepszych trenerów w dziejach NBA i bardzo dobrą kulturę budowania młodych zawodników w zespole oraz prowadzenia graczy z Europy. Do tego fantastyczne miasto i na sam koniec idealny stan, w którym nie płaci się wysokich podatków. Dlatego szczerze mówiąc, trafił "szóstkę" w totka – ocenił dla TVN24 BiS Marcin Gortat po wyborze Jeremy’ego Sochana w drafcie NBA.

Na jednym z blogów poświęconych San Antonio Spurs dziennikarz Matthew Tynan napisał, że "Sochan jest niczym szwajcarski scyzoryk".

Potwierdził to w spotkaniach przedsezonowych, kiedy : zbierał, blokował, notował przechwyty, szybko wyprowadzał piłkę do kontry i rywalizował z zawodnikami z każdej pozycji. Problemem była słaba skuteczność w ataku, dużo niecelnych rzutów za trzy, ale w ekipie z Teksasu wiedzieli, że to nigdy nie było jego domeną i potrzeba cierpliwości, by rozwinął się w tym elemencie.

Zdaniem dziennikarzy z San Antonio, a także według sugestii i ostatnich wyborów trenera Spurs Grega Popovicha, w nocy ze środy na czwartek Sochan wyjdzie w pierwszej piątce przeciwko Charlotte Hornets.

Najmłodszy debiutant w pierwszym meczu

Jeśli tak się stanie, to zostanie najmłodszym debiutantem w historii Ostróg, który zagrał od pierwszej minuty w spotkaniu otwierającym sezon. Będzie miał 19 lat i 152 dni.

Pod tym względem liderem był Tony Parker, który w swoim drugim sezonie wyszedł na parkiet w pierwszym spotkaniu rozgrywek mając 20 lat i 165 dni. Sezon wcześniej zagrał od pierwszej minuty dopiero w swoim piątym meczu.

Ponadto warto zaznaczyć, że przed Sochanem tylko czterech debiutantów od razu rozpoczęło rozgrywki w pierwszej piątce. Byli to: Willie Anderson (1988), Sean Elliott (1989), David Robinson (1989) i Tim Duncan (1997).

Z kolei najmłodszym zawodnikiem, który zagrał w pierwszej piątce Spurs jest obecny kolega Sochana z zespołu, Joshua Primo. W styczniu tego roku młody obrońca wystąpił przeciwko Philadelphia 76'ers mając 19 lat i 14 dni.

Nie może się doczekać

- Ten pierwszy oficjalny mecz to będzie szaleństwo. To coś, o czym zawsze marzyłem – powiedział kilka dni wcześniej Sochan.

W spotkaniu z Charlotte najpewniej przyjdzie mu rywalizować przeciwko P.J. Washingtonowi, silnemu skrzydłowemu o dość podobnej charakterystyce, ale z nieco lepszym rzutem.

Nie można jednak wykluczyć, że Popovich będzie chciał go sprawdzić na tle strzelca, za jakiego uchodzi doświadczony Gordon Hayward. To jeden z najbardziej niebezpiecznych zawodników ekipy Hornets.

Bez względu na wszystko, będzie to noc, której Sochan nigdy nie zapomni.

Kiedy pierwszy mecz Jeremy'ego Sochana?

Sochan pierwsze spotkanie w barwach Spurs rozegra ze środy na czwartek o godz. 2 polskiego czasu. W hali AT&T Center w San Antonio rywalami będą koszykarze Charlotte Hornets.

Plan meczów Spurs w październiku - daty i godziny według czasu polskiego:

20 października, godz. 2: San Antonio Spurs - Charlotte Hornets

22 października, godz. 1: Indiana Pacers - San Antonio Spurs

23 października, godz. 0.00: Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs

25 października, godz. 2: Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs

27 października, godz. 2: Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs

29 października, godz. 2.30: San Antonio Spurs - Chicago Bulls

31 października, godz. 0.00: San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves

