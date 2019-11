Harden nie przestaje rzucać. Brodacz ustanowił kolejny rekord

22.06.2019 | Gortat od jednego z klubów NBA mógłby dostać propozycję tzw. kontraktu weterana, który zapewnia pensje w wysokości dwóch milionów dolarów za rok gry. Ale to Polaka zupełnie go nie interesuje. - Nie będę zarzynał mojego ciała za tak zwane minimum weterana. Moje ciało, moje stawy są dla mnie ważniejsze niż dorabianie kolejnych dolarów do emerytury - zaznaczył.

22.06.2019 | Zaznaczył również, że jest w pełni świadomy upływającego czasu i ograniczeń z tym związanych. - Okres gry na tym najwyższym poziomie już minął. Chciałbym bardzo obiecać, że zagram jeszcze na tym poziomie, ale często jest tak, że głowa chce, ale ciało i nogi nie dają. Ojca czasu nie da się przechytrzyć. A powrót do NBA? Jestem gotowy. Właściwie dalej czuje się zawodnikiem NBA. Sezon rusza we wrześniu i jeśli nie będę miał drużyny, dopiero wtedy poczuję dużą zmianę - powiedział.

22.06.2019 | Gortat przyznał szczerze, że wciąż ma motywację do uprawiania sportu, ale jest ona nieporównywalnie mniejsza, niż na początku przygody z koszykówką. - Czy w sercu pali się jeszcze ogień do koszykówki? Ten płomień się jeszcze tli. Nie jest oczywiście tak wielki jak na początku kariery. Drugą sprawą jest, że mam już 35 lat i koszykówka nie jest już dla mnie zabawą, a pracą. Od lutego mogę jeść, co chcę. Zwolniłem obroty, trenuje tylko dla siebie - opowiedział.

34.06 | Kibice Toronto Raptors chcą zrobić wszystko, by zatrzymać w klubie swoją gwiazdę Kawhi Leonarda. Jeśli skrzydłowy podpisze po sezonie nowy kontrakt w Kanadzie, od jednego z bardzo zamożnych fanów dostanie luksusowy apartament wart... kilka milionów dolarów, a w licznych restauracjach będzie mógł jeść za darmo do końca życia.

Harden jest w tym sezonie nie do powstrzymania. W pierwszych trzynastu meczach rzucał średnio niesamowite 39,5 pkt. Siedmiokrotnie przekroczył granicę czterdziestu "oczek". Do niego należy rekord punktowy sezonu - 59 pkt zaaplikował zespołowi Washington Wizards. Jego statystyki z ostatnich trzech spotkań też są okazałe. Kolejno rzucił 47 pkt Los Angeles Clippers, 44 pkt Indianie Pacers i teraz 49 pkt ekipie Minnesoty.

Źródło: Getty Images James Harden to jedna z największych gwiazd NBA

Dobra hala do rzucania

Boston nadal nie do pokonania. Wspaniała akcja LeBrona Jamesa Zespól z Bostonu... czytaj dalej » W sobotę rozgrywający gości oddał aż 41 rzutów z gry, co jest rekordem jego kariery i obecnego sezonu. Dotychczas najczęściej rzucał D'Angelo Russell z Golden State Warriors - 37-krotnie. Miało to miejsce 8 listopada w tej samej hali Target Center w przegranym przez jego zespół spotkaniu z Leśnymi Wilkami po dogrywce.

Harden w Minneapolis grał przez 39 minut i trafił 16 z 41 rzutów z gry, w tym 8 z 22 na trzy, a także 9 z 11 wolnych. Miał także pięć zbiórek i sześć asyst. Musiał się starać, bo w jego zespole nie wystąpił inny gwiazdor Russell Westbrook, zabrakło też m.in. Clinta Capeli, Erica Gordona czy Geralda Greena.

"Zespołowy wysiłek"

- To był zespołowy wysiłek tych zawodników, którzy mogli dzisiaj zagrać. Chcieliśmy dziś zwyciężyć i pokazaliśmy to - powiedział Harden.



W ataku wsparli go Ben McLemore - 21 pkt oraz Austin Rivers i Chris Clemons - po 19. W zespole gospodarzy wyróżnili się Karl-Anthony Towns - 27 pkt i 15 zbiórek, a także Jake Layman - 21 pkt. W drugim kolejnym meczu z powodów osobistych nie wystąpił Kanadyjczyk Andrew Wiggins.

Rockets odnieśli siódme zwycięstwo z rzędu i z bilansem 10-3 zajmują drugie miejsce w Konferencji Zachodniej. Prowadzą Los Angeles Lakers (10-2). Minnesota jest ósma (7-6).

Miał limit czasu gry

Koszykarz nalegał, by sędzia wyrzucił jego ojca z boiska. I dopiął swego Do niecodziennej... czytaj dalej » Najbardziej efektowne zwycięstwo w sobotę odnieśli na własnym parkiecie Los Angeles Clippers wygrywając z Atlanta Hawks 150:101, mimo że wystąpili bez swojego największego gwiazdora Kawhiego Leonarda. Bohaterem meczu w Staples Center był Paul George, który pauzował w pierwszych 11 spotkaniach zespołu. W debiucie przed własną publicznością zdobył 37 punktów w zaledwie 20 minut. Żaden inny koszykarz NBA nie miał takiego dorobku w tak krótkim czasie.



- Wiedział, że dzisiaj ma określony limit czasu gry, więc starał się w nim zmieścić - skomentował żartobliwie trener Clippers Doc Rivers.



Dla jego zespołu była to wygrana najwyższą różnicą, a liczba uzyskanych punktów - drugą w historii występów w lidze.



Rezerwowy Lou Williams dodał do dorobku drużyny 25 pkt. Clippers odnieśli zwycięstwo po dwóch kolejnych porażkach. Najskuteczniejszy wśród pokonanych był Trae Young - 20 "oczek".

Minnesota Timberwolves - Houston Rockets 105:125

Los Angeles Clippers - Atlanta Hawks 150:101

Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 83:102

Chicago Bulls - Brooklyn Nets 111:117

Dallas Mavericks - Toronto Raptors 110:102

Miami Heat - New Orleans Pelicans 109:94

New York Knicks - Charlotte Hornets 102:103

San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 116:121