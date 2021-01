Nadwaga, kłótnie, w końcu zmiana klubu. Wielkie przenosiny gwiazdy w NBA

31-letni Harden, który stał się niepożądany w ostatnich godzinach w Teksasie po krytyce pod adresem swoich byłych kolegów z drużyny, dołączy do dwóch wielkich gwiazd Nets - Kevina Duranta i Kyrie Irvinga.

Twierdzi, że "Ziemia jest płaska". Gwiazdor NBA zniknął po ataku na Kapitol Kyrie Irving to... czytaj dalej » Informację podały portale ESPN i The Athletic, które - jak podkreśliła agencja AFP - są zawsze dobrze poinformowane w tych kwestiach. Przenosiny Hardena do ekipy Nets potwierdziła także agencja AP, powołując się na swoje anonimowe źródło.



O planowanym odejściu z klubu Hardena, w ostatnich trzech latach najskuteczniejszego gracza sezonu zasadniczego NBA, który barwy Rakiet reprezentował od 2012 roku, donosił wcześniej w środę ESPN.



Pisano, że decyzją władz tego klubu i trenera Stephena Silasa gwiazda ligi nie będzie grać dłużej w zespole ani uczestniczyć w treningach. To reakcja na słowa koszykarza po porażce z LA Lakers (100:117).

Robił wszystko, aby odejść

Harden, który od dłuższego czasu pokazywał swoim zachowaniem, że nie po drodze mu z obecnym klubem, powiedział po przegranym wtorkowym spotkaniu z mistrzami z Los Angeles, że jego "zespół nie jest wystarczająco dobry".



Zawodnik od kilku tygodni nie ukrywał, że chce przejść do innego klubu. Spóźnił się o tydzień na obóz przedsezonowy, a w trakcie treningów miał - według The Athletic - kłócić się z kolegami. Niektórzy zarzucali mu nawet, że celowo przybrał na wadze.



Naruszył niedawno również zasady protokołu bezpieczeństwa obowiązującego kluby i zawodników w dobie pandemii COVID-19, za co został ukarany grzywną w wysokości 50 tysięcy dolarów.

Koszykarz występuje w NBA od 11 sezonów i notował w tym okresie średnio 25,2 pkt, 5,3 zbiórek oraz 6,3 asyst. W tym sezonie zagrał w dziewięciu spotkaniach, a jego średnie to 24,8 pkt, 10,4 asyst (drugi w lidze, za Nikolą Jokicem z Denver Nuggets - 10,5) i 5,1 zbiórek.



Trzykrotnie był najskuteczniejszym graczem sezonu (2018-2020), a w rozgrywkach 2017/18 został uznany za najbardziej wartościowego zawodnika (MVP). W dorobku ma też m.in. złoty medal igrzysk olimpijskich w Londynie (2012) oraz osiem występów w Meczu Gwiazd NBA.

Wymiana między czterema klubami

Zmiana barw Hardena będzie jednym z elementów wymiany między czterema klubami NBA. Nets oddali do Houston obrońcę Carisa LeVerta, który zaraz przeszedł do Indiana Pacers za Victora Oladipo.



Z Nets do Cleveland Cavaliers odeszli także środkowy Jarrett Allen i skrzydłowy Taurean Prince w wymianie, w której Rockets otrzymają z Cleveland obrońcę Dante Exuma i z Brooklynu skrzydłowego Rodionsa Kurucsa.



Houston przejmą także od Brooklynu m.in. prawo wyboru w pierwszej rundzie draftu 2022, 2024 i 2026.