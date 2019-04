Pierwszy trener urodzony poza USA zwolniony z NBA. "Najlepsze wyjście"

47-letni Serb, uważany za świetnego taktyka, miał poukładać grę młodej drużyny Suns. Ostatecznie zespół z Arizony wygrał tylko 19 z 82 spotkań sezonu zasadniczego. Gorszy bilans mieli tylko zawodnicy New York Knicks (17-65).

Odpuścił Doncicia

Kokoskov do drużyny z Phoenix trafił niedługo po tym, jak w 2017 roku poprowadził reprezentację Słowenii do triumfu w Eurobaskecie. Jednym z jego podopiecznych był wtedy Luka Doncić. Wydawało się, że po objęciu posady trenera Suns, Serb w drafcie NBA postawi na młodą gwiazdę Realu Madryt. Tymczasem z pierwszym numerem Suns wybrali Deandre Aytona. Bahamski środkowy ma za sobą udany sezon, ale to jednak Doncić okazał się prawdziwym objawieniem w ekipie Dallas Mavericks.

W sprawie Aytona pojawiły się później komentarze, że wybór był podyktowany naciskami ze strony właściciela Suns Roberta Sarvera, absolwenta Uniwersytetu Arizony, tej samej uczelni, której barw w NCAA bronił wybrany z jedynką środkowy.

Poszukiwania następcy

We wtorek klub z Phoenix poinformował na oficjalnej stronie, że Kokoskov pożegnał się z posadą. Poprzednio Serb pracował w NBA. Był asystentem szkoleniowców w Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic i Utah Jazz. W latach 2008-2013 pełnił tę funkcję również w ekipie z Phoenix.

- Po dokładnym przyjrzeniu się sytuacji, uznaliśmy, że najlepszym wyjściem będzie rozstanie się z trenerem Kokoskovem. Dziękuję mu za pracę w minionym sezonie i życzę powodzenia w przyszłości - powiedział generalny menedżer klubu James Jones.

Od razu rozpoczęły się spekulacje na temat tego, kto miałby zastąpić Kokoskova. Według dobrze zorientowanego Adriana Wojnarowskiego z ESPN, największe szanse na angaż w Phoenix Suns ma Mony Williams, który obecnie jest asystentem Bretta Browna w Philadelphia 76ers.