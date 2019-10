Szaleństwo i 263 punkty na otwarcie nowego domu Warriors

Mistrzowie odebrali pierścienie. Dogrywka na początek sezonu Fantastyczne... czytaj dalej » Wojownicy wrócili do San Francisco, gdzie swoje mecze rozgrywali do 1971 roku. W nowym domu, hali Chase Center wybudowanej za 500 mln dolarów i oddanej do użytku we wrześniu, debiut nie wypadł okazale.



W swoim pierwszym meczu w sezonie Warriors, grający bez kontuzjowanych Kevina Duranta i Klaya Thompsona, przekonali się, jak piekielnie trudno będzie im bez swoich filarów. Z Clippersami ani razu nie prowadzili. Przegrali wysoko 122:141.



U gości wyróżniał się ściągnięty przed sezonem świeżo upieczony mistrz Kawhi Leonard. W nieco ponad 20 minut rzucił 21 punktów i mógł rozpocząć regenerację przed kolejnym meczem.



22 punkty dorzucił rezerwowy Lou Williams i o braku dochodzącego do zdrowia po operacjach obu barków Paula George'a zapomniano.

Źródło: PAP/EPA Kawhi Leonard był nie do zatrzymania



Osamotniony Stephen Curry u Wojowników (23 punkty, ale tylko dwa celne rzuty na 11 prób za trzy punkty) nie był w stanie przeciwstawić się rozochoconym Kalifornijczykom.



Już do przerwy goście prowadzili 11 punktami (65:54), ale nie zamierzali zwalniać i po demolce w trzeciej kwarcie (46:33) w hali Chase Center można było gasić światła.

Źródło: Getty Images Chase Center w San Francisco



Dla Clippers to drugie zwycięstwo w drugim spotkaniu.

Swoje pierwsze mecze rozegrali inni faworyci do wielkiego finału - Milwaukee Bucks i Houston Rockets.



W Teksasie wygrały Kozły, których napędzał szalejący Giannis Antetokounmpo. Grek nie dograł do końca, bo wyleciał z boiska za sześć przewinień, ale i tak zdążył uzbierać 30 punktów, 13 zbiórek i 11 asyst. Bucks prowadzili już wtedy 101:95, a za chwilę sprawy w swoje ręce wzięli jeszcze Khris Middleton, Wesley Matthews i Ersan Ilyasova.



Najlepszym strzelcem Rakiet był Russell Westbrook, który w debiucie zdobył 24 punkty i miał 16 zbiórek.

Zawiódł James Harden. Owszem rzucił 19 punktów, ale nie był w wybornej formie strzeleckiej - trafił tylko dwa z 13 rzutów z gry.

Wyniki czwartkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:

Detroit Pistons - Atlanta Hawks 100:117

Houston Rockets - Milwaukee Bucks 111:117

Golden State Warriors - Los Angeles Clippers 122:141