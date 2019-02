Przerwana długa seria mistrzów NBA. Szóstki za mocne

Ekipa Wojowników utrzymywała ostatnio bardzo wysoką formę, co pozwoliło jej awansować na pierwsze miejsce w Konferencji Zachodniej (bilans 36-15). Tym razem naprzeciwko Golden State stanął jednak zespół Philadelphii 76ers, który był trzeci na Wschodzie (34-18) i wygrał siedem z ostatnich dziewięciu spotkań. Konfrontacja tych bardzo mocnych zespołów była wyrównana i zakończyła się wygraną Szóstek 113:104.

Dominacja Embiida

W pierwszym meczu przed kibicami Golden State Warriors zaprezentował się środkowy DeMarcus Cousins. Gwiazdor NBA niedawno wrócił do gry po długiej rehabilitacji kontuzjowanego ścięgna Achillesa. I nie był to dla niego łatwy powrót.



Wszystko przez to, że na swojej drodze "Boogie" napotkał innego doskonałego centra - Joela Embiida. Kameruńczyk zdobył 26 punktów, miał 20 zbiórek i w pełni dominował pod koszami. Dzielnie wspierał go rozgrywający Ben Simmons, który dorzucił 26 punktów, osiem zbiórek, sześć asyst i trzy przechwyty.



- To fantastyczne zwycięstwo - cieszył się po końcowym gwizdku trener 76ers Brett Brown. - Razem z tą grupą koszykarzy nie udało mi się wcześniej pokonać Warriors. Dokonać tego przed ich publicznością jest wyjątkowe - triumfował.



W drużynie pokonanych na wyróżnienie zasłużył Stephen Curry. Lider Golden State zdobył 41 punktów, trafiając aż 10 z 18 rzutów za trzy punkty. Drugim strzelcem gospodarzy był Kevin Durant (25 pkt). On jednak zawiódł w kluczowych momentach spotkania. Chybił aż siedem ze swoich ostatnich ośmiu rzutów zza łuku.

Wrócił LeBron James

Dużo emocji przeżyli kibice podczas derbów Los Angeles. Grający w roli gospodarzy Clippers z Marcinem Gortatem w składzie przegrali po dogrywce z Lakers 120:123. Wydarzeniem spotkania był powrót do gry LeBrona Jamesa. "Król" z powodu kontuzji pachwiny pauzował w siedemnastu spotkaniach (najdłużej w karierze). Zaraz po powrocie zaliczył 24 punkty oraz 14 zbiórek i walnie przyczynił się do wygranej swojej ekipy w prestiżowej konfrontacji.



U Clippersów w pierwszej piątce wybiegł Gortat. Jedyny Polak w NBA grał 16 minut i w tym czasie zaliczył dwa punkty (trafił jeden z trzech rzutów), cztery zbiórki i dwa bloki. Liderem jego zespołu był tym razem rezerwowy Lou Williams (24 pkt). Sześciu pozostałych kolegów zaliczyło kilkanaście punktów, ale to okazało się za mało na ekipę LeBrona.

Wyniki NBA:

Detroit Pistons - Dallas Mavericks 93:89

Orlando Magic - Indiana Pacers 107:100

Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 92:105

San Antonio Spurs - Brooklyn Nets 117:114

Golden State Warriors - Philadelphia 76ers 104:113

Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers 120:123 (po dogrywce)