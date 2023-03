"Trochę ukradłem". Antetokounmpo zadziwił, władze ligi nie dały się przechytrzyć

Gwiazdor NBA zainwestował w klub MLS. "Od zawsze było to moim marzeniem" Giannis... czytaj dalej » Niedzielne spotkanie w Waszyngtonie było dla Antetokounmpo niezwykle udane. 28-letni koszykarz rzucił tego dnia 23 punkty, miał 13 asyst oraz 10 zbiórek, uzyskując tym samym czwarte triple-double w karierze, potrójną zdobycz w statystykach.

"Trochę ukradłem to triple-double"

Na jego nieszczęście statystyki zostały skorygowane, a powodem była niespotykana sytuacja w końcówce.

Przy rozstrzygniętym wyniku nieatakowany już przez nikogo zawodnik pobiegł bowiem w stronę kosza rywali, specjalnie odbił piłkę od tablicy, a następnie sam ją zebrał, notując w przedziwny sposób dziesiątą zbiórkę w meczu.



The league has rescinded Giannis Antetokounmpo's 10th rebound last night, per @ZachLowe_NBA



pic.twitter.com/MT7WpyhPwe — NBACentral (@TheNBACentral) March 6, 2023

- Spróbowałem zagrać mądrze i trochę ukradłem to triple-double - przyznał po zakończeniu spotkania Antetokounmpo.

Władze ligi, które regularnie przeglądają statystyki w poszukiwaniu ewentualnych błędów, podjęły decyzję o anulowaniu kontrowersyjnej zbiórki Grekowi, pozbawiając go tym samym cennego osiągnięcia.

"Według regulaminu, aby próba została zaliczona, wcześniej musi zostać oddany rzut z zamiarem zdobycia punktów" - wyjaśnił na Twitterze dziennikarz ESPN Zach Lowe.



The league has rescinded Giannis Antetokounmpo's 10th rebound last night--and thus his triple-double, sources tell ESPN. League rules say that for a field-goal attempt to count as official, the player has to shoot "with intent to score a field-goal" -- i.e. to make the shot. — Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) March 6, 2023





Antetokounmpo zakończył zatem spotkanie z dziewięcioma zbiórkami na koncie, a jego ekipa Milwaukee Bucks (46-18) pokonała Wizards (30-34) 117:111.