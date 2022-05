Golden State Warriors bliżej wielkiego finału. "Nigdy się nie poddajemy"

31.05 | W czwartek rozpoczęły się finały ligi NBA. Po pierwszym meczu koszykarze Golden State Warriors przegrywają z ekipą Toronto Raptors, która do decydującej serii awansowała po raz pierwszy w historii.

29.10 | Do trzeciego meczu koszykarze Golden State Warriors musieli czekać na pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie NBA. Uczestnicy pięciu ostatnich finałów rozgrywek pokonali na wyjeździe New Orleans Pelicans 134:123, a mały jubileusz obchodził tego dnia Stephen Curry.

Golden State Warriors pokonali New Orleans Pelicans

Celtowie nie dali szans Miami Heat. "Każdy dołożył coś od siebie" Koszykarze Boston... czytaj dalej » Piątkowy mecz, rozgrywany przy komplecie 18 046 widzów w hali Chase Center, był bardziej wyrównany niż inauguracyjne spotkanie finału Konferencji Zachodniej, w którym Wojownicy na tym samym parkiecie pokonali zespół z Teksasu 112:87.

Tym razem bardzo dobrze rozpoczęli koszykarze Mavericks. Prowadzeni przez Lukę Donczicza goście wygrali dwie pierwsze kwarty i do przerwy, po trzypunktowym rzucie Słoweńca, prowadzili 72:58.

Gospodarze odpowiedzieli znakomitą trzecią odsłoną, w której zmniejszyli straty do dwóch punktów (83:85), a w decydującej, wygranej 43:32, przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Stephen Curry: nigdy się nie poddajemy

Liderem gospodarzy był Stephen Curry, który zdobył 32 punkty (trafił sześć z 10 rzutów za trzy), osiem zbiórek i pięć asyst. Wspierali go wchodzący z ławki Jordan Poole - 23 oraz środkowy Kevon Looney - 21 punktów (rekord kariery) i 12 zbiórek.



- Mamy taką postawę i ducha, że nigdy się nie poddajemy. Zawsze chcemy wyjść z nawet najgorszych opresji - powiedział po meczu Curry.

Donczicz zdobył 42 punktów, z czego 18 w pierwszej kwarcie. W całym meczu trafił między innymi pięć z 10 rzutów za trzy i 13 z 15 wolnych, miał także pięć zbiórek, osiem asyst i trzy przechwyty. Jalen Brunson dodał 31 pkt dla gości, a Reggie Bullock - 21.

Źródło: Getty Images Golden State Warriors prowadzą już 2-0 z Dallas Mavericks

- To są Warriors. Mają świetną, mistrzowską drużynę. Musimy dostosować naszą obronę. Jesteśmy w trudnej sytuacji, ale nie możemy patrzeć wstecz. Co się stało, to się nie odstanie, więc musimy iść dalej - skomentował Donczicz.

Trzeci mecz tych zespołów odbędzie się w niedzielę w Dallas. Drużynie z Kalifornii brakuje dwóch zwycięstw, by po dwóch sezonach przerwy powrócić do gry w finale ligi NBA, w którym występowała przez pięć kolejnych lat (2015-2019), zdobywając trzy tytuły mistrzowskie.

W finale Konferencji Wschodniej Miami Heat remisują z Boston Celtics 1-1. Trzecie spotkanie odbędzie się w sobotę w Bostonie.

Wynik piątkowego meczu finału Konferencji Zachodniej NBA:

Golden State Warriors - Dallas Mavericks 126:117 (stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-0 dla Warriors)