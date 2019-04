Ostatni mecz Wade'a. Popis na pożegnanie

36 minut gry, a w tym czasie 25 punktów, 11 zbiórek i 10 asyst, a tym samym piąte triple-double w karierze i pierwsze od 2011 roku. Ostatni występ koszykarza Miami Heat był jej świetnym ukoronowaniem.

Źródło: EPA/JASON SZENES To był wieczór Wade'a

Prawie jak Kobe

- Nie wiem dlaczego, ale czułem, że wszyscy oczekują, że rzucę w swoim ostatnim meczu 60 punktów, jak zrobił to Kobe Bryant - wyznał koszykarz po spotkaniu.

Z bliska zobaczyli go przyjaciele z parkietu: LeBron James, Carmelo Anthony i Chris Paul. Serdecznym uściskom nie było końca.

Źródło: EPA/JASON SZENES Anthony, Wade, Paul i James, czyli przyjaciele z parkietu

Do pełni szczęścia zabrakło tylko wygranej. W środę lepsi okazali się koszykarze Brooklyn Nets, wygrali 113:94 i zajęli szóste miejsce w Konferencji Wschodniej.

Powrót do domu

Trzykrotny mistrz NBA z drużyną z Florydy już wcześniej ogłosił, że ten sezon będzie jego ostatnim w karierze. We wtorek pożegnał się z własną halą. Mimo wygranej z Philadelphia 76ers 122:99 jego drużyna straciła tamtej nocy szanse na awans do fazy play-off.

"Ostatni taniec", bo taki napis widniał na butach, w których grał udał się Wade'owi, gdyż zdobył 30 punktów i był najskuteczniejszy na boisku.

Źródło: EPA/RHONA WISE Ostatni taniec Wade'a

Wade to 12-krotny uczestnik Meczu Gwiazd NBA, który w Heat występował przez pierwsze 13 lat kariery (2003-2016), by później na krótko przenieść się do Chicago Bulls i Cleveland Cavaliers. Na ostatni w karierze sezon wrócił do Miami. W jego dorobku są też dwa medale olimpijskie, w tym złoto z Pekinu (2008).