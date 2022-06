Specjalne koszulki i apele. Finaliści NBA protestują

Steve Kerr od dawna apeluje o ograniczenie dostępu do broni (materiał z 25.05.22)

24 maja doszło do masakry w szkole podstawowej w Uvalde w Teksasie, gdzie zastrzelono 19 dzieci i dwójkę dorosłych. Wówczas trener Warriors Steve Kerr wygłosił płomienną przemowę na konferencji prasowej, w której ze łzami w oczach nawoływał do zakończenia spirali przemocy w Stanach Zjednoczonych, spowodowanej przez łatwy dostęp do broni palnej.

Źródło: Getty Images Steve Kerr chce ograniczenia dostępu do broni palnej w USA

Koszulki z przesłaniem

Przy okazji finałów NBA rywalizujące ze sobą drużyny także starają się zwrócić uwagę opinii publicznej na problem masowych strzelanin w USA.

Zawodnicy z Bostonu mieli na sobie pomarańczowe koszulki z napisem "zakończyć przemoc z użyciem broni" już podczas sobotniego treningu w hali Chase Center w San Francisco. Założyli je także kolejnego dnia przed drugim meczem finałowym. Zbiegło się to z narodowym Dniem Świadomości na temat Przemocy z Użyciem Broni Palnej, który w USA obchodzono 3 czerwca.

Źródło: Getty Images Jaylen Brown jest jednym z liderów Celtics

NBA ma głos

Do akcji włączyli się także trenerzy obu zespołów Steve Kerr i Ime Udoka. Szkoleniowiec Golden State od dawna apeluje o ograniczenie dostępu do broni palnej i współpracuje z ludźmi do tego dążącymi. Tył jego pomarańczowej koszulki zawierał zresztą adresy stron internetowych kilku organizacji działających na rzecz ograniczenia przemocy z użyciem broni.

Świetny mecz Golden State i remis w finale NBA Koszykarze Golden... czytaj dalej » - Myślę, że bardzo mocno czujemy jako liga, że nadszedł czas, aby ludzie zwrócili uwagę na ten problem i wzięli udział w ogólnokrajowym wysiłku, aby ograniczyć przemoc z użyciem broni - powiedział Kerr na konferencji prasowej. - Istnieją sposoby, aby to ograniczyć. Mamy sprawdzone prawa, które czekają na wprowadzenie w życie.

- Są rzeczy, które możemy zrobić, a które nie naruszałyby praw ludzi wynikających z drugiej poprawki, tylko ratowałyby życie. Oba zespoły noszą specjalne koszulki, a ich ideą jest, by uświadomić ludziom, że mogą wpłynąć na różne grupy społeczeństwa i zapobiegać przemocy z użyciem broni - wyjaśnił Kerr.

- Ta świadomość dotyczy spraw, które nadal dzieją się w naszych społecznościach. Ci, którzy stracili bliskich, są zdruzgotani, ich rodziny są zdruzgotane, a my w pewnym sensie kontynuujemy nasze normalne życie i interesy. Należy dokonać zmian - zaapelował z kolej Udoka.