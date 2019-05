Przegrana Houston i uraz oka Hardena. "Miałem kłopot, by odczytać wynik"

Wtorkowy mecz w Oakland był przede wszystkim pojedynkiem pierwszych piątek obu zespołów. Rezerwowi Wojowników zdobyli łącznie 14 punktów, a gości 20, choć 14 z nich uzyskał dobrze trafiający za trzy Austin Rivers.



Gospodarze wypracowali sobie kilkupunktową przewagę w pierwszej kwarcie (29:20), a kolejne oscylowały wokół remisu. Spory wpływ na losy spotkania mogła mieć kontuzja Jamesa Hardena. Słynny brodacz w starciu z Draymondem Greenem doznał urazu oka i musiał na kilkanaście minut udać się z lekarzami do szatni.

- Ledwo widzę. Na boisku jeszcze jakoś sobie radziłem, ale miałem kłopot, by odczytać wynik z zegarów. Robiłem jednak, co mogłem, by pomóc kolegom. Mam nadzieję, że z każdym dniem będzie lepiej i przed trzecim meczem wszystko wróci do normy - powiedział po końcowej syrenie Harden, który z 29 pkt był liderem swojej drużyny.

Źródło: PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO Harden ucierpiał, ale wrócił na parkiet



Najskuteczniejszy wśród miejscowych był Kevin Durant - 29 pkt. 21 dodał Klay Thompson.



- To była koszykówka najwyższych lotów. Wszyscy dziś stanęli na wysokości zadania - zawodnicy, trenerzy, ale i sędziowie. Wszyscy wspólnie stworzyliśmy wspaniały spektakl - ocenił Durant.



Trzecie spotkanie - w sobotę w Houston.

Bucks już remisują

Do remisu w serii play-off doprowadzili najlepsi w sezonie zasadniczym Milwaukee Bucks, którzy po porażce w pierwszym starciu tym razem nie pozostawili złudzeń Bostonowi - 123:102.



Goście tylko w pierwszej kwarcie dominowali, a później już do głosu doszli gracze Kozłów, m.in. trzecią kwartę wygrali 38:19.



Reprezentant Grecji Giannis Antetokounmpo uzyskał 29 punktów, miał 10 zbiórek i cztery asysty w ciągu 31 minut, jakie spędził na parkiecie. Khris Middleton zdobył jeden punkt mniej, przy czym aż siedmiokrotnie trafił "za trzy".



Łącznie koszykarze Bucks oddali 20 celnych takich prób, co jest klubowym rekordem w play off.

Źródło: PAP/EPA/TANNEN MAURY Bucks wyrównali stan rywalizacji



- Myślę, że dziś zagraliśmy lepiej niż się ktokolwiek mógł spodziewać. Zespół miał ducha, był aktywny podobało mi się zaangażowanie w ataku i obronie. Musimy tę dyspozycję zabrać do Bostonu i tam zagrać na podobnym poziomie - podsumował trener ekipy z Milwaukee Mike Budenholzer.



Marcus Morris z 17 punktami był najskuteczniejszy w zespole gości. "Nie zagraliśmy dobrze, od początku do końca" - skomentował szkoleniowiec Celtics Brad Stevens.



Kolejna potyczka - w piątek w Bostonie.

Wyniki wtorkowych meczów drugiej rundy:



Konferencja Wschodnia:

Milwaukee Bucks - Boston Celtics 123:102

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 1-1)



Konferencja Zachodnia:

Golden State Warriors - Houston Rockets 115:109

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-0 dla Warriors)