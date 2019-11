Koszykarz nalegał, by sędzia wyrzucił jego ojca z boiska. I dopiął swego

22.06.2019 | Gortat od jednego z klubów NBA mógłby dostać propozycję tzw. kontraktu weterana, który zapewnia pensje w wysokości dwóch milionów dolarów za rok gry. Ale to Polaka zupełnie go nie interesuje. - Nie będę zarzynał mojego ciała za tak zwane minimum weterana. Moje ciało, moje stawy są dla mnie ważniejsze niż dorabianie kolejnych dolarów do emerytury - zaznaczył.

22.06.2019 | Gortat przyznał szczerze, że wciąż ma motywację do uprawiania sportu, ale jest ona nieporównywalnie mniejsza, niż na początku przygody z koszykówką. - Czy w sercu pali się jeszcze ogień do koszykówki? Ten płomień się jeszcze tli. Nie jest oczywiście tak wielki jak na początku kariery. Drugą sprawą jest, że mam już 35 lat i koszykówka nie jest już dla mnie zabawą, a pracą. Od lutego mogę jeść, co chcę. Zwolniłem obroty, trenuje tylko dla siebie - opowiedział.

Parker ponownie uhonorowany. Pamiątki wystawione na aukcję San Antonio Spurs... czytaj dalej » Minutę i 31 sekund przed końcem meczu zespół Rockets prowadził 95:88. Mecz zaczął się wymykać Clippersom z rąk. Do tego ich trener miał olbrzymie pretensje do sędziów. Rivers w ostentacyjny sposób pokazywał, że nie zgadza się z ich decyzjami.

Austin Rivers prosił o owację miejscowych kibiców

Arbitrzy ukarali szkoleniowca przewinieniem technicznym. To nie tylko go nie uspokoiło, ale wywołało jeszcze większą złość. W czasie, kiedy Doc Rivers krzyczał coś do sędziów i wymachiwał rękami, koszykarz Houston Austin Rivers zaczął domagać się, by przyznać jego ojcu kolejne przewinienie techniczne.

Zawodnik dopiął swego. Po chwili sędzia Tony Brothers znowu ukarał trenera Clippersów, za co ten musiał już opuścić boisko. Był wściekły, a jego syn triumfował. Uśmiechał się od ucha do ucha, machał ojcu na pożegnanie i prosił o owację miejscowych kibiców. To na pewno nie spodobało się Riversowi seniorowi.



So:

- Doc Rivers, Clippers manager, playing v Austin Rivers, his son and Houston player;

- son asking technical foul against dad

- dad sent off

- son mocking him making ‘bye bye’ and ‘call me later’ gestures



I love this game pic.twitter.com/XfjKsua91R — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 14, 2019





Bohater Harden

Leonard ozdrowiał z dnia na dzień. Jego trener z historycznym osiągnięciem Gwiazdor NBA... czytaj dalej » Panowie byli ważnymi aktorami szlagieru NBA, ale jego bohaterem został jednak James Harden z Houston, który rzucił aż 47 punktów. Wiele z nich zdobył w kluczowych momentach gry.

Harden okazał się zdecydowanie lepszy w środowym spotkaniu od Kawhiego Leonarda (26 pkt), MVP poprzednich finałów NBA, który przeszedł do Clippers z mistrzowskiego zespołu Toronto Raptors.

Oprócz 47 punktów lider Rakiet zapisał na koncie siedem asyst i sześć zbiórek. Trafił siedem z 13 rzutów za trzy punkty. Wszyscy pozostali zawodnicy pierwszej piątki uzyskali łącznie 43 pkt, a na ten dorobek składa się m.in. 17 "oczek" Russella Westbrooka.

Rakiety odniosły ósme zwycięstwo w sezonie (mają bilans 8-3), a ekipa Clippers poniosła czwartą porażkę (7-4). Oba kluby są w czołówce Konferencji Zachodniej.

Wyniki NBA:



Houston Rockets - Los Angeles Clippers 102:93

Orlando Magic - Philadelphia 76ers 112:97

Charlotte Hornets - Memphis Grizzlies 117:119

Boston Celtics - Washington Wizards 140:133

Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 129:114

Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 120:94

Portland Trail Blazers - Toronto Raptors 106:114