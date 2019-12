Niecałe dwie minuty gry i do szatni. Czołowy gracz NBA kontuzjowany

Real Madryt zapewnił sobie miejsce w Final Four Euroligii po tym, jak wygrał z Panathinaikosem Ateny 89:82. Znakomite zawody rozegrał 19-letni koszykarz Królewskich Luka Doncic, który najprawdopodobniej przejdzie do NBA.

11.01 | Luka Doncić przyczynił się do wyjazdowego zwycięstwa Dallas Mavericks nad Minnesota Timberwolves 119:115 w piątkowym meczu ligi NBA. To kolejny świetny występ 19-letniego Słoweńca, który jest objawieniem rozgrywek.

Do zdarzenia doszło już w drugiej minucie meczu. Doncic, który już osiem razy w tym sezonie notował triple-double (dwucyfrowa liczby trzech wskaźników skuteczności gry) na koncie, nabawił się skręcenia stawu skokowego.

Utalentowany Słoweniec pechowo nadepnął na stopę rywala - Kendricka Nunna - i upadł na parkiet, trzymając się za prawą kostkę. Wyglądało bardzo źle. Później kulejąc zszedł do szatni.



Luka Doncic just left the game with an ankle injury. Hope he’s okay pic.twitter.com/87a3mN3DZI — NBA Central (@TheNBACentral) December 15, 2019

- Mamy nadzieję, że to nic poważnego. Luka może opierać ciężar ciała na tej nodze, ale na razie nic więcej nie wiemy - powiedział trener Rick Carlisle. Szkoleniowiec dodał, że Doncica najprawdopodobniej zabraknie w poniedziałkowym spotkaniu z Milwaukee Bucks.

Brak lidera był widoczny w ekipie z Teksasu. W pewnym momencie przegrywała już różnicą 24 punktów. Wprawdzie straty udało się odrobić, głównie dzięki Timowi Hardaway'owi (mecz zakończył z dorobkiem 28 punktów), ale ostatecznie to Miami było lepsze po dogrywce, wygrywając 122:118. Najskuteczniejszy w drużynie Heat był Jimmy Butler, zdobywca 27 punktów. Znowu koncert Doncicia, tym razem w Meksyku. Słoweniec przeszedł do historii 41 punktów, 12... czytaj dalej »

Mogą wyrównać 49-letni rekord

Nie zwalniają tempa koszykarze Milwaukee Bucks, którzy odnieśli 18. z rzędu zwycięstwo w lidze NBA. W sobotę pokonali u siebie Cleveland Cavaliers 125:108. Wygrana Bucks nie była tak naprawdę zagrożona ani przez chwilę. Na półmetku prowadzili z Cavaliers 18 punktami, w trzeciej kwarcie powiększyli tę przewagę do 28. Mogli więc nieco się rozluźnić, być może dlatego w końcówce pozwolili rywalom odrobić część strat.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy w Milwaukee był MVP poprzedniego sezonu Giannis Antetokounmpo, który zdobył 29 punktów, choć grał tylko przez 24 minuty. Kolejne 24 punkty dołożył Khris Middleton.

W 27 spotkaniach w tym sezonie drużyna z Milwaukee odniosła 24 zwycięstwa. Tak dobrze klub z 52-letnią historią nigdy wcześniej nie rozpoczął rozgrywek. Jeśli w przyszłym tygodniu Bucks pokonają Dallas Mavericks i Los Angeles Lakers, wyrównają rekordową serię 20 wygranych meczów z sezonu 1970-71, kiedy w składzie był m.in. Kareem Abdul-Jabbar.



Najlepszy w barwach gości był Kevin Porter jr, który uzyskał 15 punktów.

Wyniki sobotnich meczów NBA:

Phoenix Suns - San Antonio Spurs 119:121 po dogrywce

Toronto Raptors - Brooklyn Nets 110:102

Chicago Bulls - Los Angeles Clippers 109:106

Memphis Grizzlies - Washington Wizards 128:111

Dallas Mavericks - Miami Heat 118:122 po dogr.

Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers 125:108

Houston Rockets - Detroit Pistons 107:115

Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder 110:102