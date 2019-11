Wyjątkowe triple-double 20-latka. Najwyższa porażka Wojowników od 46 lat

Dwa dni temu 20-latek pobił słoweński rekord w NBA, zdobywając 42 punkty dla Dallas w wygranym meczu z San Antonio Spurs 117:110. O dwa punkty przebił osiągnięcie Gorana Dragica z lutego 2014 roku. Ponadto w derbach Teksasu zanotował triple-double, notując także 11 zbiórek i 12 asyst, jednocześnie zostając drugim - po LeBronie Jamesie - zawodnikiem w historii NBA, który mając mniej niż 21 lat, uzyskał triple-double, gromadząc 40 lub więcej punktów. Kolejny fenomenalny występ Luki Doncicia. Podąża śladami LeBrona Jamesa Luka Doncic... czytaj dalej »

Triple-double w 25 minut

W nocy ze środy na czwartek Słoweniec był architektem wielkiego zwycięstwa nad mistrzami ligi z 2018 roku. Wielkiego, bo różnicą aż 48 punktów. To najwyższa porażka ekipy z Oakland od 1973 roku! Już w pierwszej kwarcie gospodarze zdemolowali zdziesiątkowanych przez kontuzje Wojowników, wygrywając aż 44:16. Ta i druga kwarta była popisem Doncica, który 33 z 35 punktów zdobył w pierwszych 24 minutach gry, a w sumie na parkiecie spędził minutę dłużej.

W tym czasie do swojej pokaźnej zdobyczy punktowej dołożył też 11 zbiórek i 10 asyst. Został w ten sposób pierwszym koszykarzem w historii NBA, który w tak krótkim czasie zanotował triple-double (dla niego już siódme w sezonie) na poziomie takiej zdobyczy punktowej.

Słoweniec został też najmłodszym graczem (w dniu meczu liczył sobie 20 lat i 265 dni), który uzyskał trzy dwucyfrowe statystyki przy zdobyciu aż 35 punktów. Wcześniej Oscar Robertson zanotował podobny wyczyn, mając 22 lata i 34 dni.



Youngest player in @NBAHistory to record back-to-back 35-point triple-doubles

First player in @NBAHistory to record a 35-point triple-double in 25 or less minutes played



Luka Doncic makes history en route to #SAPStatLineOfTheNight. pic.twitter.com/MMKctwLUe7 — NBA.com/Stats (@nbastats) November 21, 2019

"Po prostu cieszę się grą"

- Jeśli spędziłby na parkiecie więcej minut, to prawdopodobnie dobiłby do pięćdziesiątki, jeśli chodzi o punkty - tak występ młodziana skomplementował kolega z drużyny Tim Hardaway Jr. Co na to sam zainteresowany? - Widzę statystyki, ale nie wiem, co powiedzieć. Po prostu cieszę się grą - stwierdził Doncic. Potem napisał na Twitterze: "świetny mecz do oglądania".



great game to watch! — Luka Doncic (@luka7doncic) November 21, 2019

