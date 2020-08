Porażka i uraz koszykarza. Z parkietu został zniesiony na noszach

Sześć na sześć. Nie ma mocnych na Phoenix Suns i Devina Bookera Po wznowieniu... czytaj dalej » Oba zespoły, które spotkają się ponownie już w 1. rundzie - w piątek grały w mocno eksperymentalnych zestawieniach. Pacers dzięki rzutom za trzy Justina Holidaya szybko wypracowali 15-punktową przewagę. Najskuteczniejszy w ich szeregach był jednak Doug McDermott - 23 pkt. Tyle samo zdobył lider Heat Kendrick Nunn.

Będzie poddawany obserwacji

Po zderzeniu z rywalem urazu szyi nabawił się w trzeciej kwarcie Derrick Jones Jr. Parkiet opuścił na noszach. W szpitalu zawodnik ekipy z Miami przeszedł podstawowe badania, rezonans magnetyczny i test na wstrząs mózgu. Przez weekend koszykarz będzie poddawany obserwacji.

Broniący tytułu koszykarze Toronto Raptors zakończyli rozgrywki zasadnicze zwycięstwem nad Denver Nuggets 117:109. Do play-off przystąpią z drugiej pozycji na Wschodzie i na początek zmierzą się z Brooklyn Nets. Okazję do wykazania się mieli w tym spotkaniu głównie gracze z zaplecza. 23 punkty dla drużyny z Kanady uzyskał Stanley Johnson, a wśród pokonanych wyróżnił się PJ Dozier - 20 pkt.

Źródło: Getty Images Derrick Jones Jr został zniesiony z parkietu na noszach

W ledwie ośmioosobowym składzie Los Angeles Clippers pokonali Oklahoma City Thunder 107:103, a że rozstrzygnięcie nastąpiło w dogrywce, to dwóch graczy zwycięskiego zespołu spędziło na parkiecie po 50 minut. Najskuteczniejszy był jednak krócej grający Terance Mann - 25 pkt. W szeregach Thunder 27 pkt. uzbierał Hamidou Diallo.

Po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 liga wznowiła rozgrywki 30 lipca. Wszystkie spotkania odbywają się w Disney World w Orlando bez udziału publiczności, a zawodnicy nie mogą opuszczać "bańki" za wyjątkiem ważnych powodów rodzinnych. Każdorazowo powrót wiąże się z przebyciem kwarantanny i wykonaniem dodatkowych testów na obecność koronawirusa.



The NBA Playoffs seeds are set, with the #8 seed in the West still to be determined by the Western Conference Play-In between the Trail Blazers and Grizzlies! The first Play-In game tips off on Saturday at 2:30 PM ET on ABC.



NBA Playoffs begin August 17: https://t.co/qmJ2KbRAgOpic.twitter.com/XJHCBoAsEx — NBA (@NBA) August 15, 2020





Wyniki piątkowych meczów NBA:

Toronto Raptors - Denver Nuggets 117:109

Indiana Pacers - Miami Heat 109:92

Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thunder 107:103 (po dogrywce)

Philadelphia 76ers - Houston Rockets 134:96