Nudny Curry. Był najlepszy, jego rzut rozstrzygnął

Mistrzowie wygrali na wyjeździe 119:114, ale 29. wygraną w sezonie przypieczętowali dopiero w ostatniej minucie.

Najpierw Curry w swoim stylu, od niechcenia, trafił za trzy - to było 42 sekundy przed końcem. Kropkę nad i postawił rzutami wolnymi - parę sekund przed ostatnią syreną. Mecz skończył z 48 punktami, w tym aż 11 celnymi trójkami. Imponujące.



Szalony

- To szaleństwo, co on wyrabia - podsumował występ dwukrotnego MVP ligi Luka Doncić, rozgrywający Mavs i wschodząca gwiazda NBA. Słoweński debiutant był motorem napędowym Dallas, rzucił 26 punktów i dodał pięć asyst. Ale gwiazdą wieczoru był kto inny.

Jeszcze trzy i pół minuty przed końcem gospodarze prowadzili różnicą pięciu punktów (113:108). Warriors się jednak podnieśli i ruszyli do odrabiania strat. Obrońcy tytułu zdobyli 11 punktów, z czego Curry aż siedem.

Dla niego to był piąty mecz w sezonie, który skończył z co najmniej 40-punktowym dorobkiem.

278 punktów

Najbardziej zaciętym spotkaniem wieczoru było starcie w Waszyngtonie, gdzie Toronto pokonało Wizards dopiero po dwóch dogrywkach.

Wynik? 140:138.

WYNIKI:

New York Knicks - Philapdelphia 76ers 105:108

Washington Wizards - Toronto 138:140 ( po dwóch dogrywkach)

Atlanta Hawks - Milwaukee 114:133

Orlando Magic – Houston Rockets 116:109

Dallas Mavericks - Golden State Warriors 114:119

Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 116:113

Los Angeles Lakers - Cleveland Cavaliers 95:101