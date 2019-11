Magiczna noc 20-latka w NBA. Bił rekord za rekordem

Gwiazdy z triple-double. LeBron James górą po dogrywce Obaj dwoili się,... czytaj dalej » 29 punktów, 15 asyst i 14 zbiórek - to najważniejsze liczby minionej nocy w wykonaniu Słoweńca. Stał się w ten sposób pierwszym koszykarzem w historii NBA, który zanotował podobny bilans przynajmniej w dwóch kolejnych meczach. Niespełna dwie doby wcześniej w starciu z Los Angeles Lakers rzucił 31 punktów oraz zaliczył 15 asyst i 13 zbiórek.

A to nie koniec rekordów. Najlepsza koszykarska liga świata nie widziała wcześniej 20-latka, który zdobyłby 25 punktów w dwóch kolejnych spotkaniach z triple-double.

Mało? Doncić został też drugim graczem w historii Dallas, który w drugim meczu z rzędu zanotował rekordowe 15 asyst. Wcześniej sztuka ta udała się tylko słynnemu Jasonowi Kiddowi.

"Jest przyszłością tej ligi"

O ile przez trzy kwarty wynik meczu był cały czas sprawą otwartą, o tyle w czwartej defensywa Cavaliers nie miała już żadnego pomysłu, jak zatrzymać Słoweńca. Goście z Dallas wygrali ją 41:25 i cały mecz 131:111.

- On jest niewiarygodny. Już w zeszłym sezonie byłem pod wielkim wrażeniem jego gry. Teraz wszedł na zupełnie inny poziom. Uważam, że jest przyszłością tej ligi, jest magikiem - komplementował Słoweńca lider rywali Kevin Love.

Po pierwszych sześciu meczach średnia Doncicia robi wrażenie - 26,7 pkt, 10,3 zbiórki i 9,5 asyst.



LUKA DONCIC



- 1st player in @NBAHistory to record at least 29 PTS, 15 AST, 13 REB in back-to-back games.



- Youngest in NBA History to record consecutive 25-point triple-doubles.



- 2nd player in @dallasmavs franchise history with back-to-back 15-AST games, joining Jason Kidd. pic.twitter.com/aTzNKdCOhG — NBA.com/Stats (@nbastats) November 4, 2019

Wyniki niedzielnych meczów NBA:

Indiana Pacers - Chicago Bulls 108:95

Miami Heat - Houston Rockets 129:100

New York Knicks - Sacramento Kings 92:113

San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers 96:103

Cleveland Cavaliers - Dallas Mavericks 111:131

Los Angeles Clippers - Utah Jazz 105:94