Rekordowy występ 19-latka. Nikt tak nie trafiał w jednej kwarcie

Wybrany z numerem siódmym w tegorocznym drafcie wychowanek Północnej Karoliny jest wielką nadzieją Chicago. W meczu z nowojorczykami rozpędzał się bardzo powoli - przez trzy kwarty był nieskuteczny. Eksplodował dopiero w czwartej.

Były trener pomógł

Z rywalami rozprawił się niemal w pojedynkę i to samymi rzutami za trzy punkty. Tylko w ostatnich dwunastu minutach trafił w ten sposób aż siedem razy. Ustanowił w ten sposób rekord trójek Bulls w jednej kwarcie. 19-latek został też najmłodszym graczem w historii NBA, który trafił tyle rzutów za trzy w tak krótkim czasie. Mecz zakończył z dorobkiem 27 punktów.



@CobyWhite becomes the first rookie in @NBAHistory to sink 7 threes in a quarter! @chicagobulls x #NBARookspic.twitter.com/dwwRBa8K5G — NBA (@NBA) November 13, 2019







HISTORIC NIGHT FOR @COBYWHITE!



23 PTS, 7 threes in 4Q alone

@chicagobulls record for most 3s in a quarter

Youngest player ever to hit 7 threes in a quarter pic.twitter.com/FdJuMwNMcZ — NBA.com/Stats (@nbastats) November 13, 2019

"Coby, Coby" - skandowała publiczność w hali United Center. Brawa bił mu także trener drużyny z Północnej Karoliny Roy Williams, który wyściskał go po spotkaniu. - Czy mógłbyś częściej gościć na moich meczach? Od dawna nie rzucałem w ten sposób - powiedział do niego bohater wieczoru.

42 punkty Younga

Na miano bohatera nocy zapracował Trae Young. Gracz Atlanty Hawks 15 ze swoich 42 punktów zdobył w czwartej kwarcie. Dołożył do tego 11 i poprowadził Jastrzębie do wyjazdowego zwycięstwa z Denver Nuggets 125:121, przerywając serię trzech zwycięstw z rzędu rywali.

Wyniki wtorkowych meczów NBA:

Indiana Pacers - Oklahoma City Thunder 111:85

Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 98:97

Miami Heat - Detroit Pistons 117:108

Chicago Bulls - New York Knicks 120:102

Utah Jazz - Brooklyn Nets 119:114

Denver Nuggets - Atlanta Hawks 121:125

Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 115:123

Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 107:99