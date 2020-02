Zacięty mecz w Bostonie. Celtics wygrali po dwóch dogrywkach

Jason Tatum poprowadził Boston Celtics do zwycięstwa

23.01 - Zion Williamson w końcu zadebiutował na parkietach NBA w barwach New Orleans Pelicans. Zawodnik długo pauzował z powodu kontuzji kolana.

Najwierniejsi kibice w NBA. 815 meczów z kompletem widzów na meczach Mavericks Dallas Mavericks... czytaj dalej » W hali TD Garden w Bostonie zmierzyły się drużyny zajmujące trzecie miejsca w swoich konferencjach. Nic więc dziwnego, że trybuny w całości zostały zajęte przez 19 156 kibiców.

Tatum liderem Celtów

Zwycięstwo gospodarzy to zasługa m.in. znakomicie dysponowanego Tatuma, który 17 ze swoich 39 punktów zdobył w ostatnim fragmencie meczu - czwartej kwarcie i dwóch dogrywkach.

- Byłem podekscytowany, ale starałem się być jednocześnie jak najbardziej spokojny, zachować pokerową twarz i przejść do następnej akcji. Koszykówka to jednak gra emocji, a publiczność była mocno zaangażowana - powiedział bohater Celtów.

Świetnie spisali się również jego kolega z reprezentacji USA Marcus Smart (31 pkt.) oraz Gordon Hayward, zapisując na swoim koncie double-double (21 pkt. i 13 zbiórek).

Udany rewanż

Liderami ekipy gości byli Lou Williams - 35 pkt., Kawhi Leonard - 28 i 11 zbiórek i Montrezl Harrell, odpowiednio 24 i 13. Tylko 15 minut grał Paul George, któremu w drugiej kwarcie odnowiła się kontuzja ścięgna lewego kolana.

Czwartkowa rywalizacja od samego początku była bardzo zacięta. Tylko raz tablica pokazywała dwucyfrową różnicę punktów na korzyść któregoś z zespołów - w końcówce trzeciej kwarty goście prowadzili 72:62.

To nie pierwszy mecz w tym sezonie między tymi ekipami, który kończył się dogrywką. 20 listopada w Los Angeles zwyciężyli Clippers 107:104. Tym razem Celtics wzięli rewanż, wygrywając w lidze ósmy raz w dziewięciu ostatnich meczach.

Źródło: Getty Images Jason Tatum

Europejczycy najlepsi w Oklahomie

W drugim czwartkowym spotkaniu New Orleans Pelicans przegrali na własnym parkiecie z Oklahoma City Thunder 118:123.

W zespole gości najlepiej spisywał się skrzydłowy gospodarzy Włoch Danilo Gallinari. W czwartej kwarcie zdobył 11 ze swoich 29 punktów. Z kolei niemiecki rozgrywający Dennis Schroder uzyskał 22 pkt., a Kanadyjczyk Shai Gilgeous-Alexander - 17. Dwójka zawodników zakończyła mecz z double-double - Chris Paul (14 pkt. i 12 asyst) i Nowozelandczyk Steven Adams (po 11 pkt. i zbiórek).

Gospodarzom nie pomógł rekord kariery pierwszoroczniaka Ziona Williamsona, który w swoim 10. meczu na parkietach NBA zdobył 32 pkt. - o jeden więcej od poprzedniego najlepszego osiągnięcia sprzed dwóch dni przeciwko Portland Trail Blazers. JJ Redick zdobył 24, a Lonzo Ball - 16.

W Konferencji Wschodniej prowadzą Milwaukee Bucks (46-8), przed Toronto Raptors (40-15) i Celtics (38-16), a na czele Zachodniej są ekipy Los Angeles Lakers (41-12), Denver Nuggets (38-17) i Clippers (37-18).