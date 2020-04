Zatrudniał Polaka, będzie decydował w Chicago Bulls

To właśnie Karnisovas, który wcześniej był skautem w Houston Rockets, miał duży udział w wyborze drafcie do Nuggets takich graczy jak Nikola Jokić i Jamal Murray. Do klubu z Denver ściągnął również Paula Millsapa. To również Litwin zatrudnił kilka lat temu polskiego skauta Rafała Jucia. Teraz były znakomity skrzydłowy będzie decydować o ruchach transferowych w Chicago.

Odbudować potęgę

Te w ostatnich latach nie były udane. Bulls nie potrafią nawiązać do sezonów, w których prym wiódł w pełni zdrowy Derrick Rose, nie wspominając o erze Michaela Jordana. Za złą politykę kadrową odpowiadał duet: John Paxson – Gar Forman. Pierwszy ma zostać przesunięty na inne stanowisko, natomiast drugi, po 22 latach spędzonych w strukturach klubu, pożegnał się z Bykami.

Plan powrotu na parkiety NBA. Wystarczy niecały miesiąc Wciąż nie jest... czytaj dalej » Przed Karnisovasem dużo pracy. Wiele po przybyciu Litwina oczekuje prezydent klubu Michael Reinsdorf.

- Arturas to jeden z najbardziej szanowanych menedżerów w NBA. Jestem podekscytowany, że jest teraz członkiem Chicago Bulls. Jestem przekonany, że jego wizja i doświadczenie zdobyte w Houston i Denver, będą miały pozytywny wpływ na naszą drużynę – powiedział Reinsdorf.

Przed zawieszeniem rozgrywek NBA z powodu pandemii COVID-19, Bulls z bilansem 22 zwycięstwa i 43 porażki zajmowali 11. miejsce w Konferencji Wschodniej.

Były świetny zawodnik

Karnisovas w przeszłości był reprezentantem Litwy. Występujący na pozycji niskiego skrzydłowego zawodnik z powodzeniem grał m.in. w Barcelonie i Olympiakosie. W 1996 roku został wybrany przez FIBA Koszykarzem Roku w Europie. W dorobku ma dwa brązowe medale igrzysk olimpijskich (Barcelona 1992 i Atlanta 1996) oraz srebro mistrzostw Europy (1995).

Po zakończeniu kariery zawodniczej pozostał przy koszykówce. Został zatrudniony jako skaut w Houston Rockets. W 2013 roku objął posadę asystenta generalnego menedżera w Denver Nuggets, by pięć lat później zostać generalnym menedżerem w tym klubie.