Sochan wystąpił podczas Weekendu Gwiazd NBA. Spektakularny wsad Polaka

14.02 Jeremy Sochan to polski jedynak w NBA, który z każdym kolejnym tygodniem czyni postępy i wystąpi w meczu Wschodzących Gwiazd. Co zaskoczyło go najbardziej po przejściu na zawodową grę w koszykówkę? Zawodnik San Antonio Spurs opowiedział o tym Michałowi Sznajderowi z TVN 24.

Jeremy Sochan o tym, co najbardziej zaskoczyło go w NBA

Polak w NBA i to wybrany ze świetnym numerem. Jeremy Sochan będzie grał w San Antonio Spurs, a to drużyna, która pięć razy zdobyła tytuł mistrza. Jeremy Sochan ma polskie korzenie, jego mama jest Polką. On sam mówi, że "jest zewsząd".

Ma 19 lat i stoi u progu wielkiej sportowej kariery. Jeremy Sochan został wybrany do koszykarskiej ligi NBA. Polak będzie bronił barw drużyny San Antonio Spurs. Sam o sobie mówi, że jest obywatelem świata, ale podkreśla też dumę z polskich korzeni.

- San Antonio Spurs to organizacja, która ma ogromną historię, jednego z najlepszych trenerów w dziejach NBA i bardzo dobrą kulturę budowania młodych zawodników w zespole oraz prowadzenia graczy z Europy. Do tego fantastyczne miasto i na sam koniec idealny stan, w którym nie płaci się wysokich podatków. Dlatego szczerze mówiąc, trafił "szóstkę" w totka – ocenił dla TVN24 BiS Marcin Gortat po wyborze Jeremy’ego Sochana w drafcie NBA.

Sochan nabiera pewności siebie. "Sky is the limit" To dopiero jego... czytaj dalej » Historia gwiazdorskiej rywalizacji zawodników najmłodszych stażem w NBA sięga 1994 roku, kiedy rozegrano Rookie Challenge. W meczu wystąpili pierwszoroczniacy z obu konferencji, którzy losowo utworzyli dwie drużyny. Potem format zmieniał się kilkukrotnie.

Od ubiegłego roku rywalizacja najmłodszych stażem gwiazd NBA toczy się w formacie małego turnieju. Przystępują do niego cztery drużyny złożone z debiutantów, drugoroczniaków i zawodników z niższej G League. Każda z ekip ma swojego honorowego trenera, którym jest były zawodnik NBA.

Drugie miejsce drużyny Polaka

19-letni Sochan, który jako pierwszy Polak w historii NBA znalazł wystąpił podczas All-Star Weekend, trafił do drużyny Joakima Noaha.

W półfinale rozgrywanym do 40 punktów zagrał 10 minut i zdobył sześć punktów, a jego jedną akcję można oglądać w nieskończoność. Skrzydłowy San Antonio Spurs minął obrońcę i popisał się spektakularnym wsadem jedną ręką.

OH MY JEREMY SOCHAN



GOODNESS.#JordanRisingStars Live on TNT pic.twitter.com/gkluB5Mq5b — NBA (@NBA) February 18, 2023





Drużyna Polaka pokonała ekipę Jasona Terry'ego, która była złożona z zawodników G League, czyli zaplecza NBA, 40:32. Sochan uzyskał także po jednej zbiórce, asyście i przechwycie. Najwięcej - 13 punktów - zdobył Quentin Grimes.

W finale Sochan i spółka zmierzyli się z drużyną Pau Gasola, która w półfinale nie dała szans graczom Derona Williamsa, wygrywając 40:25.

Tym razem wygrywał ten, który pierwszy zdobędzie 25 punktów. 19-letni skrzydłowy Spurs zdobył tylko punkt i miał jedną zbiórkę. Spędził na parkiecie blisko sześć minut.

Finał turnieju Jordan Rising Stars padł łupem drużyny Gasola, mimo że przegrywała 16:18. Najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) został rozgrywający New Orleans Pelicans Jose Alvarado. To jego kapitalny rzut za trzy punkty przesądził o wygranej 25:20. Łącznie w finale zdobył pięć punktów, a w półfinale - 13.



JOSE ALVARADO CALLED GAME



TEAM PAU WINS #JordanRisingStarspic.twitter.com/EqyNmSdlWT — NBA (@NBA) February 18, 2023

Podczas Weekendu Gwiazd sobota zarezerwowana jest na tradycyjne konkursy: wsadów, rzutów za trzy punkty i zręcznościowy.



W niedzielę na parkiecie rywalizować będą najlepsi w 72. Meczu Gwiazd.

Wyniki turnieju Jordan Rising Stars:

półfinały

Team Joakim - Team Jason 40:32

Team Pau - Team Deron 40:25

finał

Team Joakim - Team Pau 20:25