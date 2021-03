Bez gwiazd ani rusz. Lakersi znów przegrali

Lakers to obrońcy tytułu

W lidze NBA Los Angeles Lakers grali z New Orleans Pelicans.

Dwóch największych gwiazdorów Los Angeles Lakers wróciło na salę, aby przygotowywać się do nowego sezonu. LeBron James i Anthony Davis trenują z myślą o obronie mistrzowskiego pierścienia NBA.

W końcówce spotkania Lakers stać było jedynie na zmniejszenie rozmiarów porażki.

Zemsta na kolegach

Katem obrońców tytułu okazał się Danny Green. 33-letni strzelec w ubiegłym roku świętował z Lakers zdobycie mistrzostwa, a teraz w starciu z byłą drużyną zdobył 28 punktów, trafiając między innymi osiem rzutów "za trzy".

- Miałem okazję spotkać dawnych kolegów, zagrać przeciwko nim i nie ma nic lepszego niż ich pokonać - przyznał Green, który przed spotkaniem otrzymał swój mistrzowski pierścień.







Pierścień otrzymał także Dwight Howard, który po zakończeniu poprzedniego sezonu również przeniósł się z Lakers do 76ers. On jednak wielkiego wpływu na spotkanie nie miał. Na parkiecie przebywał tylko sześć minut i zdobył sześć punktów. Już w pierwszej kwarcie ukarano go dwoma przewinieniami technicznymi i tym samym wykluczono z meczu.

Wśród pokonanych najlepszy był Kyle Kuzma - 25 punktów i dziewięć zbiórek.

Urzędowy optymizm

76ers z bilansem 32 zwycięstw i 13 porażek zajmują pierwsze miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Lakers (28-17) są natomiast na czwartej pozycji na Zachodzie. Trener Frank Vogel mimo ostatnich niepowodzeń zachowuje optymizm.

- W każdym z tych meczów, które ostatnio przegraliśmy, tak naprawdę mieliśmy tylko po jednej kiepskiej kwarcie. Musimy temu zapobiegać i grać jak należy przez całe 48 minut, bez tego dziwnego okresu, kiedy nagle seryjnie podejmujemy złe decyzje - podkreślił.

Źródło: Getty Images Lakers bez dwóch gwiazd przegrywają mecz za meczem

Na Zachodzie i jednocześnie w całej lidze najlepszy bilans ma Utah Jazz - 32 zwycięstwa i 11 porażek. Ekipa z Salt Lake City minionej nocy odpoczywała

Wyniki czwartkowych meczów NBA:

Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 101:109

Miami Heat - Portland Trail Blazers 122:125

New York Knicks - Washington Wizards 106:102

Sacramento Kings - Golden State Warriors 141:119

San Antonio Spurs - Los Angeles Clippers 85:98