Punktowe szaleństwo w Los Angeles. Drugi najwyższy wynik w historii NBA

Passa LeBrona przerwana. Spektakularny rekord w Meczu Gwiazd Tradycyjnym już... czytaj dalej » Więcej punktów zanotowano tylko 13 grudnia 1983 roku w spotkaniu Detroit Pistons z Denver Nuggets, zakończonym po trzech dogrywkach wygraną Tłoków 186:184.

W piątek czternastu zawodników uzyskało dwucyfrowe wyniki strzeleckie, a trzech rzuciło więcej niż 40 punktów: dla Kings - Malik Monk 45, co jest jego najlepszym osiągnięciem w NBA, oraz De'Aaron Fox 42, a dla Clippers - Kawhi Leonard 44.

Wypuścili wygraną z rąk

Bardzo blisko zwycięstwa byli Clippers, którzy na niespełna dwie minuty przed zakończeniem drugiej dogrywki prowadzili 175:169, ale nie powiększyli już dorobku, a goście zdobyli siedem z rzędu punktów. W ostatniej akcji Nico Batum jeszcze próbował zmienić losy rywalizacji, jednak jego rzut za trzy punkty równo z syreną był niecelny.

Królowie w pierwszej dogrywce również odrobili sześciopunktową stratę. Wcześniej w czwartej kwarcie potrafili odrobić aż 14 punktów - Monk doprowadził do dogrywki rzutem za trzy na 1,1 sekundy przed końcem gry.

GAME OF THE YEAR CONTENDER.



Re-live every WILD moment from down the stretch of the 2nd highest scoring game in NBA history



Kings outlast the Clippers in 2OT, 176-175. pic.twitter.com/MiU7A8lViT — NBA (@NBA) February 25, 2023

Obie drużyny plasują się w czołówce Konferencji Zachodniej: Kings są na trzeciej pozycji z dorobkiem 34 zwycięstw i 25 porażek, a Clipper na piątej (33-29).

Źródło: Getty Images W Los Angeles padł drugi najwyższy wynik w historii NBA

Liderzy konferencji - na Zachodzie Denver Nuggets (42-18) i na Wschodzie Boston Celtics (43-17) - w piątek nie grali.

Wyniki piątkowych meczów NBA:

Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers 136:119

Chicago Bulls - Brooklyn Nets 131:87

Golden State Warriors - Houston Rockets 116:101

Los Angeles Clippers - Sacramento Kings 175:176 (po dwóch dogr.)

Milwaukee Bucks - Miami Heat 128:99

Minnesota Timberwolves - Charlotte Hornets 113:121

Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder 124:115

Washington Wizards - New York Knicks 109:115

Tabele:



Eastern Conference



Atlantic Division

Z R Proc.

1. Boston Celtics 43 17 .717

2. Philadelphia 76ers 39 19 .672

3. Brooklyn Nets 34 25 .576

4. New York Knicks 34 27 .557

5. Toronto Raptors 29 31 .483



Central Division



1. Milwaukee Bucks 42 17 .712

2. Cleveland Cavaliers 38 25 .603

3. Chicago Bulls 27 33 .450

4. Indiana Pacers 26 35 .426

5. Detroit Pistons 15 45 .250



Southeast Division



1. Miami Heat 32 28 .533

2. Atlanta Hawks 30 30 .500

3. Washington Wizards 28 31 .475

4. Orlando Magic 25 35 .417

5. Charlotte Hornets 18 43 .295



Western Conference



Pacific Division



1. Sacramento Kings 34 25 .576

2. Phoenix Suns 33 28 .541

3. Los Angeles Clippers 33 29 .532

4. Golden State Warriors 30 30 .500

5. Los Angeles Lakers 28 32 .467



Southwest Division



1. Memphis Grizzlies 35 23 .603

2. Dallas Mavericks 32 29 .525

3. New Orleans Pelicans 30 30 .500

4. San Antonio Spurs 14 46 .233

5. Houston Rockets 13 46 .220



Northwest Division



1. Denver Nuggets 42 18 .700

2. Minnesota Timberwolves 31 31 .500

3. Utah Jazz 30 31 .492

4. Oklahoma City Thunder 28 31 .475

4. Portland Trail Blazers 28 31 .475