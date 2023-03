Zabawy z bronią. Ja Morant zawieszony na dwa mecze

14.02 Jeremy Sochan to polski jedynak w NBA, który z każdym kolejnym tygodniem czyni postępy i wystąpi w meczu Wschodzących Gwiazd. Co zaskoczyło go najbardziej po przejściu na zawodową grę w koszykówkę? Zawodnik San Antonio Spurs opowiedział o tym Michałowi Sznajderowi z TVN 24.

Impreza z bronią w ręku

Gwiazdor Grizzlies został zawieszony przez swój klub przynajmniej na dwa mecze. To kara za zachowanie, którego dopuścił się koszykarz na jednym z filmów opublikowanych na jego Instagramie.

Kilka godzin po porażce Grizzlies z Denver Nuggets 97:113 cały świat mógł zobaczyć, jak Morant bawi się na jednej z imprez. W pewnym momencie koszykarz zaczął pozować do kamery z bronią. Co więcej, Morant dopuścił się tego ledwie kilka dni po tym, jak światło dzienne ujrzały informacje o jego wcześniejszych występkach.

Ja Morant’s live on IG



Does he just forget he’s a NBA superstar or something???? pic.twitter.com/JulKxvllWN — Barstool Sports (@barstoolsports) March 4, 2023

Lista przewinień

W środę "Washington Post" opublikował artykuł, w którym opisywano naganne zachowanie Moranta. Jakiś czas temu koszykarz miał grozić bronią 17-latkowi w trakcie awantury, do której doszło podczas towarzyskiej gierki na boisku koło domu zawodnika Grizzlies. Drugim opisywanym zdarzeniem była konfrontacja Moranta z pracownikiem ochrony jednego z centrów handlowych. Teraz 23-latek dolał oliwy do ognia. Szybko przyszła też refleksja.

- Przepraszam moją rodzinę, kolegów z drużyny, trenerów, fanów, sponsorów i całe Memphis za to, że was zawiodłem. Zamierzam poświęcić czas, by sobie pomóc. Chcę nauczyć się, jak lepiej radzić sobie ze stresem - czytamy w oświadczeniu koszykarza.

Morant usunął też swoje profile w mediach społecznościowych.

Na wspomnianych dwóch meczach zawieszenia nałożonych przez Grizzlies może się nie skończyć. Sprawie przygląda się NBA, która może dodatkowo ukarać zawodnika.