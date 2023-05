Rewelacyjny Harden uciszył Boston. 33-latek dołączył do elitarnego grona

Obrońcy tytułu grają dalej. Fenomenalny Curry dał awans Koszykarze Golden... czytaj dalej » Po poniedziałkowym spotkaniu 2. rundy play-off "Szóstki" z Filadelfii wiele zawdzięczają Hardenowi. Ten bardzo doświadczony gracz w zespole zbudowanym wokół Joela Embiida ma szczególną rolę. Oprócz zadań na boisku sztab szkoleniowy powierzył mu także funkcję facylitatora, czyli mediatora do usprawnienie procesu komunikacji w drużynie.

Mocny początek walki o finał

Harden w potyczce z Celtics z obu ról wywiązał się znakomicie. Przy okazji wyrównał swój rekord kariery w fazie play-off, zdobywając 45 pkt. To po jego rzucie zza linii 7,24 m, 8,4 s przed końcem, goście objęli prowadzenie 117:115. Rywale mieli jeszcze szansę na wyrównanie, ale kompletnie pogubili się w strefie podkoszowej.

- Nie przystąpiliśmy do gry z myślą o przegranej. Przyjechaliśmy tutaj, aby wygrać. Niezależnie od tego, czy Jo wróci, czy nie, będziemy gotowi do walki - powiedział Harden.

Harden dzięki uzyskanemu wynikowi dołączył do grona zaledwie 14 aktywnych graczy ligi, którzy w fazie play-off zdobyli co najmniej 45 punktów w dwóch lub więcej meczach.





JAMES HARDEN FROM DEEP



HE HAS 45 PTS. SIXERS LEAD 117-115.



8 SECONDS LEFT ON TNT pic.twitter.com/qWu1dmMhkg — NBA (@NBA) May 2, 2023







A wspomniany Embiid jest kontuzjowany. Kameruńczyk wskazywany po rundzie zasadniczej jako główny kandydat do miana najbardziej wartościowego gracza sezonu (MVP) skręcił prawe kolano w trzecim meczu pierwszej rundy z Brooklyn Nets w Filadelfii. Na razie nie wiadomo, kiedy wróci na parkiet.

Źródło: Getty Images James Harden zagrał fenomenalnie

Jokić również znakomity

Inny kandydat do miana najlepszego zawodnika sezonu regularnego, a więc Nikola Jokić tym razem zaliczył 39 pkt, 16 zbiórek i poprowadził koszykarzy Denver Nuggets do zwycięstwa 97:87 nad Phoenix Suns. Jego drużyna w półfinale Konferencji Zachodniej ligi NBA prowadzi 2-0.

Jokić niebawem się dowie, czy trzeci raz z rzędu zostanie MVP. Gdy to się dokona, serbski koszykarz pójdzie w ślady legendarnego gracza Celtów Larry'ego Birda, który tę nagrodę otrzymywał w latach 1984-1986. Jokić ma jednak groźnych konkurentów. Wśród nominowanych jest jeszcze Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).



One of one pic.twitter.com/0f0YsBLfCO — Denver Nuggets (@nuggets) May 2, 2023





Doskonała dyspozycja Jokica była konieczna, gdyż jego kolega klubowy Jamal Murray zdobył zaledwie 10 punktów, trafiając tylko trzy z 15 rzutów z gry. Ten sam zawodnik w meczu otwierającym serię uzyskał 34 pkt. Koszykarze Nuggets po zniwelowaniu deficytu 70:73 na początku czwartej kwarty objęli prowadzenie, którego już nie oddali do końcowej syreny.

W szeregach gości skutecznie zagrali Devin Booker (35 pkt) i Kevin Durant (24).

Liga NBA 2022/23 - wyniki meczów w poniedziałek 1 maja

Konferencja Wschodnia (2. runda play-off):

Boston Celtics - Philadelphia 76ers 115:119 (stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-0 dla 76ers)

Konferencja Zachodnia (2. runda play-off):

Denver Nuggets - Phoenix Suns 97:87 (stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-0 dla Nuggets)