To nie tak miało być. Donczić i Mavericks poza fazą play-off

Jeszcze na początku lutego szanse na awans Mavs szacowano na 96 procent. Na początku kwietnia spadły one do 3 procent, a po meczu z Bulls wszystko stało się jasne.

Ekipa z Dallas jeszcze przed spotkaniem poinformowała, że w starciu tym nie wystąpią Kyrie Irving, Josh Green, Tim Hardaway Jr., Maxi Kleber i Christian Woods. Podyktowane to było chęcią obrony wyborów w najbliższym drafcie. Decyzja nie została dobrze przyjęta.

Żenujące.



Nie poddaje się meczu przed ostatnim gwizdkiem. https://t.co/VLVoWeeTat — Maciek Wooden (@wooden13) April 7, 2023

- Staramy się zbudować mistrzowski zespół. Być może w tym momencie jest to dla nas krok w tył, ale wierzę, że na dłuższą metę będzie to dobry ruch - tłumaczył trener Mavs Jason Kidd. - Zawodnicy, którzy zagrają przeciwko Bulls na pewno dadzą z siebie 100 procent - dodał.

Źródło: Getty Images Rozczarowany Luka Donczić

Co prawda i Bulls nie zdecydowali się tego dnia wystawić najmocniejszego składu (m.in. bez Zacha LaVine'a i Demara DeRozana), ale różnica była taka, że zespół prowadzony przez Billy'ego Donovana był już pewny udziału w fazie play-off.

Mimo kombinowanego składu Byki zdołały pokonać Mavs na ich parkiecie 115:112. Drużynę z Chicago do zwycięstwa poprowadził Coby White, który rzucił 24 punkty. 23 dodał Patrick Williams, a 20 Nikola Vucevic.

W szeregach gospodarzy Luka Donczić zdobył 13 punktów, ale na parkiecie przebywał tylko przez 13 minut. Przed meczem miał on problem z lewym udem.

Słoweniec może być rozczarowany finałem sezonu w wykonaniu jego zespołu. Wcześniej opowiedział się przeciwko wystawianiu słabszego składu.

- Dopóki istnieje szansa na awans, nie zamierzam odpuszczać - mówił we wtorek.

Irving nie pomógł

Kluczowym momentem w niepowodzeniu wydaje się być transfer Irvinga z Brooklyn Nets. Wymieniony wraz z Markieffem Morrisem za Doriana Finneya-Smitha i Spencera Dinwiddie'ego oraz przyszłe wybory w drafcie rozgrywający miał być potężnym wsparciem w ofensywie dla Donczicia. Od razu jednak pojawiły się głosy, że Irving może być elementem niezwykle destruktywnym. Potwierdziło się to w liczbach.

Przed wymianą Mavs byli na plusie: 29 wygranych i 26 porażek. Po przybyciu Irvinga drużyna odniosła tylko dziewięć zwycięstw przy 17 przegranych.

Źródło: Getty Images Kyrie Irving nie zagrał przeciwko Bulls

Drużyny z Teksasu w odwrocie

Los Mavs podzieliły też inne drużyny z Teksasu: Houston Rockets i San Antonio Spurs. Stan ten nie będzie reprezentowany w fazie play-off pierwszy raz od sezonu 1980-81.

No NBA playoffs in Texas for the first time in over 40 years pic.twitter.com/xBLC8PAS1r — SportsCenter (@SportsCenter) April 8, 2023

Wyniki piątkowych meczów NBA:

Charlotte Hornets - Houston Rockets 109:112

Indiana Pacers - Detroit Pistons 115:122

Washington Wizards - Miami Heat 114:108

Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers 131:136

Boston Celtics - Toronto Raptors 121:102

Brooklyn Nets - Orlando Magic 101:84

Milwaukee Bucks - Memphis Grizzlies 114:137

New Orleans Pelicans - New York Knicks 113:105

Dallas Mavericks - Chicago Bulls 112:115

Sacramento Kings - Golden State Warriors 97:119

Los Angeles Lakers - Phoenix Suns 121:107