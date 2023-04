Jack Nicholson po długiej przerwie pojawił się na meczu swojego ulubionego klubu

Jack Nicholson to najbardziej znany fan Lakersów

W lidze NBA Los Angeles Lakers grali z New Orleans Pelicans.

Pojawienie się Nicholsona w Crypto.com Arena było pewnego rodzaju niespodzianką. Ostatnie doniesienia w sprawie jego stanu nie były bowiem optymistyczne. Swego czasu portal Radar Online informował, że bliscy aktora poważnie martwią się o jego zdrowie, co miało mieć związek z postępującą u niego demencją.

Nicholson przyniósł szczęście

W piątek 86-latek zdecydował się wesprzeć swój ulubiony zespół z trybun. Co warte podkreślenia, pierwszy raz od kilkunastu miesięcy, bo ostatni raz trzykrotny laureat Oscara był widziany w hali 19 października 2021 roku.

Nicholsonowi, podobnie jak przy poprzednich tego typu wizytach, towarzyszył szelmowski uśmiech i okulary przeciwsłoneczne. Gwiazdor miał przy tym ogromne powody do zadowolenia. Ekipa z Miasta Aniołów przypieczętowała bowiem awans do najlepszej ósemki ligi. Stało się to możliwe zwycięstwu z Memphis Grizzlies 125:85, dzięki czemu Lakers wygrali serię play-off 4-2.

Źródło: Getty Images Jack Nicholson jest fanem Los Angeles Lakers

Kolejnym rywalem drużyny z Los Angeles będzie triumfator niedzielnego meczu numer siedem pomiędzy Sacramento Kings a broniącymi tytułu koszykarzami Golden State Warriors.

Wynik piątkowego meczu pierwszej rundy fazy play-off NBA:

Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 125:85 (stan rywalizacji do czterech zwycięstw 4-2)