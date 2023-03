Gwiazdor NBA ukarany. Wymachiwał bronią w nocnym klubie

Jeremy Sochan o tym, co najbardziej zaskoczyło go w NBA

Video: TVN 24

14.02 Jeremy Sochan to polski jedynak w NBA, który z każdym kolejnym tygodniem czyni postępy i wystąpi w meczu Wschodzących Gwiazd. Co zaskoczyło go najbardziej po przejściu na zawodową grę w koszykówkę? Zawodnik San Antonio Spurs opowiedział o tym Michałowi Sznajderowi z TVN 24.

