Wojownicy zadowoleni. "Nigdy bym nie pomyślał, że dwie wygrane sprawią mi taką radość"

Po zmianach personalnych i problemach z kontuzjami Wojownicy nie przypominają zespołu, który uczestniczył w ostatnich pięciu finałach NBA, a mistrzostwo wywalczył w 2015, 2017 i 2018 roku. W trwającej edycji rywalizacji mają na koncie siedem triumfów i 24 porażki. To najgorszy wynik w Konferencji Zachodniej. Na Wschodzie identycznym bilansem legitymują się New York Knicks, zaś na końcu stawki plasują się zawodnicy Atlanta Hawks 6-25.

30 punktów Russella

Rozpędzone Milwaukee. Wyrównało klubowy rekord Koszykarze... czytaj dalej » Po remisowej pierwszej kwarcie, w drugiej i trzeciej ekipa Warriors była zdecydowanie lepsza od Timberwolves i przed rozpoczęciem ostatniej części gry prowadziła 84:67. W czwartek odsłonie ekipa z Minnesoty zmniejszyła rozmiary przegranej.



Najskuteczniejszymi koszykarzami Wojowników byli D'Angelo Russell - 30 pkt i Alec Burks - 25.

- Nieprawdopodobne uczucie, nigdy bym nie pomyślał, że dwa zwycięstwa w sezonie zasadniczym sprawią mi taką radość - wyznał Draymond Green. On dla triumfatorów zdobył dziewięć punktów oraz dołożył 14 zbiórek

Porażka mistrzów

W jedynym poniedziałkowym meczu zakończonym po dogrywce, Indiana Pacers pokonali Toronto Raptors 120:115. Pierwsza odsłona nie wskazywała na kłopoty gospodarzy, bowiem prowadzili 30:19. Później do głosu doszli broniący tytułu Raptors. Mistrzom nie pomogło jednak 30 punktów Kyle'a Lowry'ego.



O sukcesie Pacers przesądził Aaron Holiday, który zanotował dwie trójki w dogrywce, a łącznie miał 19 pkt i 10 asyst.



Wyniki poniedziałkowych meczów NBA:

Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks 121:118

Detroit Pistons - Philadelphia 76ers 109:125

Indiana Pacers - Toronto Raptors 120:115

New York Knicks - Washington Wizards

Orlando Magic - Chicago Bulls 103:95

Miami Heat - Utah Jazz 107:104

Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 115:145

Phoenix Suns - Denver Nuggets 111:113

Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans 94:102

Sacramento Kings 104 - Houston Rockets 104:113

Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves 113:104