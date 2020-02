Wyjątkowa wizualizacja na najwyższym budynku świata. W hołdzie dla Bryanta i jego córki

26.01 | - Można powiedzieć, że był ikoną, ale nie wiem, czy to wystarczające określenie. On był bogiem w Los Angeles. Wiadomość o jego śmierci zwala z nóg, odbiera mowę. Nawet najtwardszych facetów zbiera na płacz - mówił Marcin Gortat na antenie TVN BIS o tragicznie zmarłym Kobemm Bryancie.

27.01.2020 l Kobe Bryant nie żyje. Na razie nie ma informacji o ewentualnych przyczynach katastrofy, ale wiele wskazuje na to, że do wypadku przyczyniła się pogoda. W związku z bardzo złą widocznością departament policji w Los Angeles uziemił w niedzielę rano flotę powietrzną.

Najwyższy wieżowiec stojący w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ma 828 metrów wysokości. W niedzielę został podświetlony w magiczny sposób.

"Zawsze będzie z nami"

W hołdzie dla legendy koszykówki Kobe'ego Bryanta i jego córki Gianny, na olbrzymim budynku pojawiło się ich zdjęcie gigantycznych rozmiarów oraz napis: "Spoczywajcie w pokoju".



Świetlną iluminację zorganizował Ahmed Bin Sulayem, prezes Dubai Multi Commodities Center (DMCC). Biznesmen z ZEA był wielkim fanem, a prywatnie przyjacielem gwiazdy Los Angeles Lakers.



- Moje najszczersze kondolencje dla Vanessy Bryant i całej rodziny Kobe'ego Bryanta. Numer 24 na zawsze będzie z nami. Dla mnie jest największym w historii - powiedział po tragicznej śmierci Bryanta Ahmed Bin Sulayem. To właśnie on zaprosił i sprowadził legendarnego koszykarza NBA po raz pierwszy do Dubaju we wrześniu 2013 roku.

Niedawno na wieżowcu Burdż Chalifa prezentowane były także wizualizacje z poparciem dla Chin, walczących z koronawirusem oraz celebrujące Dzień Republiki w Indiach.

Wielka kariera w NBA

Bryant zginął wraz z ośmioma innymi osobami w katastrofie helikoptera w kalifornijskim Calabasa. Miał 41 lat.

Jego kariera w NBA była wyjątkowa. Z zespołem Los Angeles Lakers wywalczył pięć tytułów mistrza NBA. W 2008 roku został wybrany najlepszym zawodnikiem sezonu (MVP). Jest czwartym najskuteczniejszym strzelcem w historii ligi (33 643 pkt). W swoim rekordowym występie rzucił 81 punktów. Dwa razy wywalczył też złoto olimpijskie. Karierę zakończył w 2016 roku.