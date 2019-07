Pięciu odpadło. Skład koszykarzy okrojony przed mundialem

22.06.2019 | Gortat od jednego z klubów NBA mógłby dostać propozycję tzw. kontraktu weterana, który zapewnia pensje w wysokości dwóch milionów dolarów za rok gry. Ale to Polaka zupełnie go nie interesuje. - Nie będę zarzynał mojego ciała za tak zwane minimum weterana. Moje ciało, moje stawy są dla mnie ważniejsze niż dorabianie kolejnych dolarów do emerytury - zaznaczył.

22.06.2019 | Zaznaczył również, że jest w pełni świadomy upływającego czasu i ograniczeń z tym związanych. - Okres gry na tym najwyższym poziomie już minął. Chciałbym bardzo obiecać, że zagram jeszcze na tym poziomie, ale często jest tak, że głowa chce, ale ciało i nogi nie dają. Ojca czasu nie da się przechytrzyć. A powrót do NBA? Jestem gotowy. Właściwie dalej czuje się zawodnikiem NBA. Sezon rusza we wrześniu i jeśli nie będę miał drużyny, dopiero wtedy poczuję dużą zmianę - powiedział.

22.06.2019 | Gortat przyznał szczerze, że wciąż ma motywację do uprawiania sportu, ale jest ona nieporównywalnie mniejsza, niż na początku przygody z koszykówką. - Czy w sercu pali się jeszcze ogień do koszykówki? Ten płomień się jeszcze tli. Nie jest oczywiście tak wielki jak na początku kariery. Drugą sprawą jest, że mam już 35 lat i koszykówka nie jest już dla mnie zabawą, a pracą. Od lutego mogę jeść, co chcę. Zwolniłem obroty, trenuje tylko dla siebie - opowiedział.

22.06.2019 | - Pierwszy raz w karierze zdarzyło mi się, że zostałem wykupiony, że zostałem wolnym zawodnikiem. Mój sezon zakończył się w momencie odebrania telefonu. Szczerze mówiąc było wiele trudnych sytuacji, w których klub mógłby się zachować lepiej, ale tutaj nie było innego rozwiązania. Po prostu wykonali to, co mieli w planach - stwierdził sportowiec.

W porównaniu z szerokim składem z "24" odpadło pięciu graczy. To: doświadczony Przemysław Zamojski, który odnosił ostatnio sukcesy w drużynie narodowej koszykówki 3x3 (brąz MŚ), Michał Michalak i Jarosław Zyskowski z drużyny mistrza Polski Anwilu Włocławek, Michał Nowakowski oraz młodzieżowiec Adrian Bogucki, obecnie uczestnik ME do lat 20 trwających w Tel Awiwie.

Rutyna i młodość

Najlepszy koszykarz NBA zagra na mundialu. "Mogę być rozgrywającym, mogę być środkowym" Najbardziej... czytaj dalej » W składzie oprócz wymienionych już zawodników są m.in. kapitan Adam Waczyński z Unicai Malaga, najbardziej doświadczony spośród aktywnych graczy 35-letni Łukasz Koszarek, ale i młodzi koszykarze: Łukasz Kolenda z Trefla Sopot (obecnie na młodzieżowych ME w Tel Awiwie), Aleksander Balcerowski z Iberostaru Teneryfa czy Dominik Olejniczak z akademickiej drużyny NCAA Florida State.



- Jesteśmy gotowi na rozpoczęcie przygotowań - powiedział Taylor, cytowany na oficjalnej stronie PZKosz. - Już nie mogę doczekać się zgrupowania i budowania świetnego zespołu. Przed nami historyczny moment dla polskiej koszykówki. Wiem, że wszyscy są gotowi na najbliższe wyzwania - zapewnił amerykański trener.

Przed mundialem w Chinach (31 sierpnia - 15 września) Biało-Czerwoni rozegrają siedem meczów towarzyskich w Europie, w tym jeden w Polsce - w Lublinie z Holandią, oraz trzy spotkania już w Chinach.

Czekali wiele lat