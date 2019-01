Moses Malone upamiętniony przez 76ers. Numer 2 zastrzeżony

Bez niespodzianek w głosowaniu do Meczu Gwiazd NBA LeBron James (Los... czytaj dalej » Wcześniej Malone został uhonorowany w ten sam sposób przez Houston Rockets (numer 24).



Przed spotkaniem w ośrodku treningowym w Camden w stanie New Jersey zostanie odsłonięta rzeźba koszykarza, a wszyscy kibice, którzy przyjdą do hali na mecz z Nuggets, otrzymają limitowaną serię koszulek poświęconą jednemu z najlepszych środkowych w historii rozgrywek.

Wybrany do Galerii Sław

Malone zmarł w 2015 roku w wieku 60 lat na atak serca. Był 12-krotnym uczestnikiem meczu All Star Wschód - Zachów. Został też zaliczony do 50 najlepszych koszykarzy NBA oraz wybrany do Galerii Sław.



W ciągu 19 sezonów zdobywał średnio 20,6 pkt i miał 12,2 zbiórek. Sześć sezonów, w tym pięć z rzędu, był liderem w klasyfikacji zbiórek. Z liczbą 16 212 zebranych piłek zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji wszach czasów NBA.