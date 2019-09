Kapitan stanął na wysokości zdania. "Wskoczymy za sobą w ogień"

Reprezentacja Polski koszykarzy potrzebuje jednego zwycięstwa, aby zapewnić sobie awans do mistrzostw świata w Chinach. W piątek biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Chorwacją, trzy dni pôźniej w Gdańsku z najsłabszą w grupie Holandią. - To jest coś pięknego, że możemy znaleźć się w takiej sytuacji - mówi skrzydłowy Adam Waczyński.

26.02 | - Już bardziej poczuliśmy Chiny, aczkolwiek to jest tak niesamowity wyczyn, że pewnie do nas dotrze jak dolecimy - powiedział Adam Waczyński, kapitan polskiej reprezentacji w koszykówkę po meczu z Holandią.

Okazałe zwycięstwo Polaków na zakończenie pierwszej fazy mistrzostw świata Trwa cudowna... czytaj dalej » Waczyński to znakomity snajper, który od kilku sezonów pokazuje wielką klasę w najlepszej koszykarskiej lidze Europy, czyli hiszpańskiej ACB.

Wypadek przy pracy

W pierwszym spotkaniu mundialu z Wenezuelą kapitan kadry zdobył 13 punktów. Trafił dwa z czterech rzutów za trzy oraz jeden z dwóch za dwa. Do tego dołożył pięć rzutów wolnych.

Starcie z Chinami, które ostatecznie Polacy wygrali dopiero po dogrywce, było w wykonaniu "Wacy" bardzo słabe. Skuteczność 2/11 w rzutach z gry to była katastrofa dla zawodnika Unicai Malaga. 29-latek m.in. nie trafił żadnej z pięciu trójek. Sam po meczu przyznał, że zaprezentował się źle. Można było zakładać, że gorzej być nie może. I tak właśnie było.

Wszystko stało się łatwiejsze

W środę Waczyński znakomicie pokazał się w zwycięskim meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Trafił od razu pierwszy rzut i z miejsca wszystko stało się łatwiejsze. W całym starciu był na parkiecie przez 26 minut. Trafił wszystkie trzy rzuty za trzy i trzy z czterech za dwa. Do tego dołożył celny rzut wolny oraz sześć asyst. To dało mu łącznie 16 punktów i tytuł najlepszego zawodnika meczu.

- Jesteśmy niesamowicie szczęśliwi. Przed mistrzostwami mówiliśmy, że za każdym razem będziemy grali na 100 procent i zobaczymy, co to nam przyniesie. Takie podejście dało nam trzy zwycięstwa. Jestem dumny z każdego zawodnika, który wchodził na parkiet. Każdy dawał z siebie wszystko i to jest najważniejsze. Wiem, że cały czas mamy rezerwy i możemy grać o wiele lepiej. Jesteśmy znakomicie przygotowani mentalnie i to pomaga w zwycięstwach. Musimy walczyć dalej - mówił na konferencji prasowej.

- W tym składzie jesteśmy praktycznie sześć lat. Są oczywiście jakieś zmiany, dołączyli teraz Olek Balecerowski i Dominik Olejniczak, ale szkielet jest taki sam od dawna. Wskoczylibyśmy za siebie w ogień. Razem z trenerem Taylorem zbudowaliśmy coś wspaniałego dla polskiej koszykówki. Cieszymy się, że możemy to pokazać przed całym światem. Mamy świetnych zawodników, którzy idealnie do siebie pasują na parkiecie - podkreślił.



rd victory in a row ! Poland won Group A !



See you in Foshan @KoszKadra#CIVPOL#WorldGotGamepic.twitter.com/TjB8ogvvCu — Basketball World Cup (@FIBAWC) September 4, 2019





W środę zdecydowanie lepiej niż w starciach z Chinami i Wenezuelą Polacy prezentowali się w rzutach za trzy punkty. Trafili dziewięć z 21 prób.

- W kwalifikacjach pod tym względem byliśmy najlepszym zespołem i nadal będziemy dużo rzucać. Nie patrzyliśmy na to, co działo się w poprzednich meczach. Tamte spotkania wygraliśmy bez trafiania trójek i to sprawiało, że byliśmy z siebie naprawdę dumni. Cały czas będziemy siebie szukać na parkiecie. Myślę, że skuteczność będzie się poprawiała - dodał Waczyński.

Chcemy być wyżej

Czas na drugą fazę grupową. W Fochan zmierzymy się z Argentyną i Rosją.

- To jest wspaniała drużyna, który świetnie walczy. Kluczem jest zespołowa postawa. W środę bardzo pomogli nam rezerwowi. Mamy wielką moc. Kocham tych zawodników. Wiemy, co musimy robić lepiej. Jestem pewny, że to jest najlepszy polski zespól z możliwych. Chcemy dalej wygrywać i nie kończyć przygody na kolejnej rundzie - zapowiedział trener Mike Taylor.