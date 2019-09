Ponitka zachwyca liczbami w mistrzostwach świata. "To prawdziwy kat fizyczny"

Dreszczowiec w meczu reprezentacji Polski koszykarzy na mistrzostwach świata w Chinach. Biało-Czerwoni po niesamowitym spotkaniu pokonali po dogrywce gospodarzy 79:76. To zwycięstwo zapewniło im awans z grupy do drugiej części turnieju.

15.08 | Przygotowująca się do mistrzostw świata kadra koszykarzy odbyła w środę w Warszawie jedyny w kraju trening przed wyjazdem na turniej towarzyski do Hamburga (16-18 sierpnia).

Mistrzostwa świata w koszykówce. Polacy zaczynają walkę o ćwierćfinał Koszykarze Rosji... czytaj dalej » Za 26-letnim zawodnikiem i drużyną prowadzoną przez Mike'a Taylora trzy zwycięskie mecze w grupie. Teraz czas na drugą fazę rywalizacji. W niej Biało-Czerwoni zmierzą się z Rosją w piątek i w niedzielę z Argentyną.

Absolutny profesjonalizm

- Znam kolegów i tu nie chodzi o to, co robili przygotowując się do mistrzostw świata, ale o ich podejście do koszykówki. Absolutny profesjonalizm. Mateusz Ponitka to prawdziwy "kat fizyczny". Występował średnio po 30 minut, ale może zagrać jeszcze pięć takich meczów. Widzę pewność siebie podstawowych zawodników. Czują się dobrze ze sobą, wiedzą, na co kogo stać. Byle dobrze rozpocząć spotkanie z Rosją, bo w przeciwnym razie rywale mogą ich fizycznie zdominować – powiedział były skrzydłowy kadry Michał Ignerski.

Wspomniany Ponitka zajmuje lokaty w czołowej dziesiątce trzech klasyfikacji indywidualnych po pierwszej fazie grupowej mistrzostw świata koszykarzy w Chinach.

Lider polskiego zespołu w tym turnieju jest m.in. siódmy w klasyfikacji bloków (średnia 1,7) oraz dziesiąty na liście strzelców (17,3 pkt) i pod względem skuteczności rzutów za dwa punkty (60,9 proc.).



El juego sin balón en línea de fondo de Ponitka es amor pic.twitter.com/BVIfURdYJj — Richi Pinto (@richipinto) September 4, 2019





Liderzy klasyfikacji indywidualnych i miejsca Polaków – po trzech spotkaniach:

PUNKTY

1. Corey Webster (Nowa Zelandia) 25,0

2. Bogdan Bogdanovic (Serbia) 24,0

3. Guna Ra (Korea Płd.) 22,7

...

10. Mateusz Ponitka (Polska) 17,3

ZBIÓRKI

1. Hamed Haddadi (Iran) 14,0

2. Guna Ra (Korea) 12,0

3. Salah Mejri (Tunezja) 10,3

...

36. Mateusz Ponitka (Polska) 6,0

ASYSTY

1. Joe Ingles (Nowa Zelandia) 8,7

. Denis Schroeder (Niemcy) 8,7

3. Heissler Guillent (Wenezuela) 7,7

4. Facundo Campazzo (Argentyna) 7,0

...

28. A.J. Slaughter (Polska) 4,3

PRZECHWYTY

1. Omar Abada (Tunezja) 3,0

2. Jordan Nwora (Nigeria) 3,0

3. Andray Blatche (Filipiny) 2,7

Patricio Garino (Argentyna) 2,7

Josh Okogie (Nigeria) 2,7

...

63. Mateusz Ponitka (Polska) 1,0

BLOKI

1. Rudy Gobert (Francja) 2,7

2. Maximilian Kleber (Niemcy) 2,3

3. Renaldo Balkman (Portoryko) 2,0

...

7. Mateusz Ponitka (Polska) 1,7

SKUTECZNOŚĆ ZA DWA PUNKTY

1. Isaac Fotu (Nowa Zelandia) 79,2 proc.

2. Rudy Gobert (Francja) 72,2

Jonas Valanciunas (Litwa) 72,2

...

10. Mateusz Ponitka (Polska) 60,9

SKUTECZNOŚĆ ZA TRZY PUNKTY

1. Amath M'Baye (Francja) 72,7 proc.

2. Georgios Printezis (Grecja) 70,0

3. Blake Schilb (Czechy) 69,2

...

60. Adam Waczyński (Polska) 41,7

SKUTECZNOŚĆ RZUTÓW WOLNYCH

1. Nikola Ivanović (Czarnogóra) 100,0 proc.

2. Miroslav Raduljica (Serbia) 94,4

3. Patty Mills (Australia) 94,1

...

51. Mateusz Ponitka (Polska) 70,0