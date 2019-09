Łzy otarte. Brązowa Francja

Sprawili największą niespodziankę mistrzostw, chcą więcej. "Przyjechaliśmy tu po złoto" To tylko krok w... czytaj dalej » Francuzi w drodze do strefy medalowej sprawili nie lada sensację, eliminując wielkich faworytów do złota, czyli Amerykanów.

Później jednak dostali lanie od Argentyńczyków i na otarcie łez pozostała im walka o brązowy medal. Drużyna Australii natomiast w półfinale po dwóch dogrywkach musiała uznać wyższość Hiszpanów.

Rozkręcali się powoli

Les Bleus spotkanie w Pekinie zaczęli na mocno zwolnionych obrotach. W pierwszych 13 minutach zdobyli ledwie 13 punktów, a Australijczycy po akcji Andrew Boguta na początku drugiej kwarty objęli sześciopunktowe prowadzenie (19:13).

Były gracz NBA rządził pod koszem, zbierał i kończył kolejne próby z bliska, więc przewaga koszykarzy z Oceanii rosła. W pewnym momencie była już dwucyfrowa. Konia z rzędem temu, kto przy stanie 42:28 dla Australii brał pod uwagę pobudkę i skuteczny pościg Trójkolorowych.

Przerwa i przełom

A jednak im się udało. Wszystko zaczęło się od przerwy na żądanie trenera Vincenta Colleta. To był przełomowy moment spotkania. Od tego momentu Francuzi grali jak nakręceni. Zdobyli osiem punktów z rzędu, a po akcji Nando De Colo ich strata stopniała do ledwie dwóch punktów.



De Colo dał popis również na początku decydującej kwarty. Trafił dwa razy za trzy, dorzucił do tego celne oba rzuty wolne i Francja odskoczyła na 50:46. Zwycięstwa z rąk już nie wypuściła.



Dla Les Bleus to drugi w historii brązowy medal mistrzostw świata. Poprzednio mecz o trzecie miejsce wygrali w 2014 roku, ostatniej edycji czempionatu. Wtedy pokonali Litwę.

Źródło: PAP/EPA Brązowi medaliści w pełnej krasie



W niedzielę o 14 w finale Hiszpania zagra z Argentyną. Polacy, którzy zagrali w mundialu drugi raz w historii i pierwszy od 52 lat, sklasyfikowani zostali na ósmym miejscu.

MECZ O 3. MIEJSCE

Francja - Australia 67:59 (11:16, 10:14, 21:16, 25:13)

FINAŁ (godz. 14)

Hiszpania - Argentyna