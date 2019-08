Rywale Polaków strajkują przed mistrzostwami świata. "Żądamy wypłacenia wszystkich premii"

22.06.2019 | Gortat od jednego z klubów NBA mógłby dostać propozycję tzw. kontraktu weterana, który zapewnia pensje w wysokości dwóch milionów dolarów za rok gry. Ale to Polaka zupełnie go nie interesuje. - Nie będę zarzynał mojego ciała za tak zwane minimum weterana. Moje ciało, moje stawy są dla mnie ważniejsze niż dorabianie kolejnych dolarów do emerytury - zaznaczył.

22.06.2019 | Zaznaczył również, że jest w pełni świadomy upływającego czasu i ograniczeń z tym związanych. - Okres gry na tym najwyższym poziomie już minął. Chciałbym bardzo obiecać, że zagram jeszcze na tym poziomie, ale często jest tak, że głowa chce, ale ciało i nogi nie dają. Ojca czasu nie da się przechytrzyć. A powrót do NBA? Jestem gotowy. Właściwie dalej czuje się zawodnikiem NBA. Sezon rusza we wrześniu i jeśli nie będę miał drużyny, dopiero wtedy poczuję dużą zmianę - powiedział.

22.06.2019 | Gortat przyznał szczerze, że wciąż ma motywację do uprawiania sportu, ale jest ona nieporównywalnie mniejsza, niż na początku przygody z koszykówką. - Czy w sercu pali się jeszcze ogień do koszykówki? Ten płomień się jeszcze tli. Nie jest oczywiście tak wielki jak na początku kariery. Drugą sprawą jest, że mam już 35 lat i koszykówka nie jest już dla mnie zabawą, a pracą. Od lutego mogę jeść, co chcę. Zwolniłem obroty, trenuje tylko dla siebie - opowiedział.

Gracze z Afryki od miesiąca przygotowywali się do chińskiego mundialu. W ostatni piątek zmierzyli się z Hiszpanami w Madrycie i ulegli 62:79. W poniedziałek postanowili rozpocząć strajk.

"Obiecano nam"

Był gwiazdą w USA, znalazł się na zakręcie. "NBA to ciągle moje marzenie" Przemysław... czytaj dalej » Sportowcy uderzyli pięścią w stół, ponieważ ich rodzima federacja nie wywiązuje się wobec nich ze zobowiązań finansowych. Zawodnicy od miesiąca nie dostali żadnych pieniędzy, mimo że zostało to im wcześniej obiecane.

- Potwierdzam, że rozpoczęliśmy strajk w poniedziałek rano - powiedział kapitan reprezentacji Edi Guy Landry, cytowany przez serwis sport-ivoire.ci.

- Od początku przygotowań nie zobaczyliśmy żadnych pieniędzy. Minął miesiąc. Obiecano nam połowę naszych premii. Prezes przyleciał nawet do Madrytu, by ostatecznie nic nam nie dać. A przecież to też są koszty dalekiej podróży, nie mówiąc już o wydatkach związanych z pobytem - dodawał.

Domagają się całej kwoty

Iworyjscy koszykarze są zdesperowani i nie zamierzają teraz odpuścić. Nie trenują, nie przygotowują się do mundialu.



- Żądamy wypłacenia nam wszystkich premii za przygotowania i okres mistrzostw świata - oznajmił Edi Guy Landry. Dodał też, że nie wznowi treningów, dopóki te warunki nie zostaną spełnione.

Bez leków

Drzwi kadry zatrzaśnięte przed byłą gwiazdą NBA i trzykrotnym mistrzem olimpijskim Carmelo Anthony... czytaj dalej » Złość afrykańskiego zespołu jest wielka. Nie chodzi zresztą tylko o premie. Okazuje się, że koszykarze nie mają także dostępu do medykamentów potrzebnych do leczenia urazów. A kontuzjowani są obecnie podstawowi zawodnicy: Souleymane Diabate, Charles Abouo i Frejus Zerbo.



- Robimy co w naszej mocy, ale wyjechaliśmy z kraju bez leków - zakomunikował doktor reprezentacji WKS Guillaume Oule. - Mamy nadzieję, że dostaniemy je na czas i koszykarze nie będą cierpieć. Złe są też warunki, w jakich mieszkamy. Kuchnia i łazienka są przygotowane nieprofesjonalnie - ocenił lekarz.



Zespół niedzielę dotarł do bazy w Vincenza we Włoszech, gdzie miał zostać przez 10 dni. Najwyraźniej warunki jakie tam zastał, nie spełniają standardów ekipy grającej w mistrzostwach świata.

Afrykańczycy 31 sierpnia mają zagrać pierwszy mecz mundialu z gospodarzami. Ich spotkanie z Polską zaplanowano na 4 września (godz. 14).

Biało-Czerwoni w MŚ zagrają też w Pekinie z Wenezuelą (31 sierpnia, godz. 10) i Chinami (2 września, godz. 14). Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do kolejnej fazy. Pozostałe będą rywalizować o miejsca 17-32. Awans do drugiej fazy oznacza prawo rywalizacji o kwalifikacje olimpijskie Tokio 2020.