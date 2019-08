Kłócą się z działaczami, ale na parkiecie czarują. Rywale Polaków postraszyli przed mundialem

Video: tvn24

Polscy koszykarze przed Eurobasketem

- Jesteśmy w stanie wygrać z każdym. Mamy ciężką grupę, ale trzeba stawiać sobie wysokie cele. Jedziemy tam z podniesioną głową. Nie jako chłopcy do bicia. To my będziemy bili - zapowiada przed Eurobasketem kapitan polskich koszykarzy - Adam Waczyński.

