Plejada gwiazd na drodze Polaków. "Niczego jeszcze w tym turnieju nie osiągnęliśmy"

Selekcjoner reprezentacji Polski koszykarzy to znakomity motywator. Przed poniedziałkowym spotkaniem z Chinami Mike Taylor wspaniale przemawiał do zawodników.

Dreszczowiec w meczu reprezentacji Polski koszykarzy na mistrzostwach świata w Chinach. Biało-Czerwoni po niesamowitym spotkaniu pokonali po dogrywce gospodarzy 79:76. To zwycięstwo zapewniło im awans z grupy do drugiej części turnieju.

Nie ma wątpliwości, że to Hiszpania będzie zdecydowanym faworytem ćwierćfinału MŚ z Polską, który zostanie rozegrany w Szanghaju (godz. 15). To jednak nie znaczy, że koszykarze z Półwyspu Iberyjskiego są pewni końcowego triumfu.

Polska to dobry zespół

Mistrzostwa świata w koszykówce. Poznaliśmy pary ćwierćfinałowe, Polacy wśród potęg Znamy wszystkich... czytaj dalej » - Polska nie będzie łatwym rywalem - podkreślił Sergio Llull, cytowany przez "El Mundo Deportivo". - Musimy mocno stąpać po ziemi. Niczego jeszcze w tym turnieju nie osiągnęliśmy. Nie wolno lekceważyć zespołów, które zakwalifikowały się do ćwierćfinału mistrzostw świata - przestrzegł rozgrywający Realu Madryt.

Zespół trenera Mike'a Taylora pochwalił także kapitan Hiszpanów Rudy Fernandez.

- Polska gra w tym turnieju bardzo dobrze, pomimo tego, że nie ma znanych zawodników. Gra jednak, podobnie jak my, całą swoją ekipą. Polska to dobry zespół - ocenił Fernandez na łamach dziennika "Sport".

Robią wrażenie

Niezależnie od pochlebnych opinii na swój temat, Polaków we wtorek czeka arcytrudne zadanie. Hiszpanie to dziś druga drużyna rankingu FIBA, ustępująca tylko USA. Polska zajmuje w tym zestawieniu 25. miejsce.

Na mistrzostwach świata w Chinach w składzie naszych rywali nie ma kontuzjowanego środkowego Pau Gasola, ale inne nazwiska robią wrażenie. Pod koszem dominuje jego młodszy brat, mistrz NBA z Toronto Raptors Marc Gasol. W zespole jest także trzech innych graczy z tej ligi: Ricky Rubio (Phoenix Suns) oraz inni bracia Willy Hernangomez (Charlotte Hornets) i Juancho Hernangomez (Denver Nuggets). W najlepszej lidze świata grali w przeszłości także Victor Claver i Rudy Fernandez występujący obecnie w czołowych klubach hiszpańskich - Barcelonie i Realu Madryt.

Źródło: Getty Images Marc Gasol to gwiazda Hiszpanii



Liderami ekipy utytułowanego trenera Sergio Scariolo na mistrzostwach w Chinach są: Rubio (średnio 14,6 pkt i 4,8 asysty), Gasol (11,6 pkt i 6,2 zbiórek) oraz Claver (14,8 pkt wskaźnika efektywności).



Hiszpania na MŚ wygrała grupę J, w najważniejszym meczu pokonując także naszpikowaną graczami NBA Serbię 81:69. Kluczem do tej wygranej była znakomita obrona. To ostrzeżenie dla Polaków, którzy przeciwko Argentynie nie potrafili zareagować na twardą i agresywną obronę rywali, przegrywając ostatni mecz grupy I - 65:91.

Byli już mistrzami świata

Hiszpanie zachwyceni grą swoich koszykarzy. "Najpierw Polska, a USA dopiero w finale" "Hiszpania... czytaj dalej » W mistrzostwach świata, które Hiszpanie dwa razy organizowali (1986, 2014), tylko raz stawali na podium, ale za to na jego najwyższym stopniu - w 2010 roku w Japonii. Ponadto ich najwyższe lokaty w mundialach to czwarte miejsce w 1982 oraz pięć piątych lokat (1974, 1986, 1998, 2002 i 2014). Dwunasty raz uczestniczą w finałowym turnieju MŚ, w tym dziesiąty z rzędu. Polacy grali na MŚ tylko raz - w 1967 roku zajęli piąte miejsce.

Ostatni mecz o punkty Biało-Czerwoni wygrali z Hiszpanami w... 1972 roku w kwalifikacjach olimpijskich (88:86). Potem było dziewięć przegranych z rzędu.

W niechlubną serię najświeższych porażek wpisują się cztery kolejne Eurobaskety (2009–2015). Ostatnia przegrana w Lille w 1/8 finału mistrzostw we Francji tkwi mocno w pamięci siedmiu dzisiejszych kadrowiczów i trenera Taylora. Zmobilizowani Polacy przez większość meczu toczyli z Hiszpanami wyrównaną walkę, po trzech kwartach remisowali 55:55, ale ostatecznie przegrali 66:80. Załatwił ich Pau Gasol, który zdobył 30 punktów, trafiając niesamowite sześć z siedmiu rzutów za trzy punkty. Tamten mecz jednak pokazał, że nawet z mocarnymi Hiszpanami można powalczyć.

Źródło: Getty Images Ricky Rubio prowadzi grę Hiszpanów

Ćwierćfinały mistrzostw świata:



Wtorek:

Argentyna - Serbia (godz. 13)

Hiszpania - Polska (godz. 15)



Środa:

USA - Francja (godz. 13)

Australia - Czechy (godz. 15)