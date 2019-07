Duża strata w polskiej kadrze na mundial. "Trudna decyzja, nikogo nie boli bardziej niż mnie"

Silny skrzydłowy doznał zerwania ścięgna oraz uszkodzenia więzadeł krzyżowych prawego kolana pod koniec września poprzedniego roku. Pech chciał, że było to w debiucie Polaka w barwach Iberostaru Teneryfa w lidze hiszpańskiej.



El momento de la lesión en la rodilla derecha de Tomasz Gielo. Mucha fuerza, @TGielo! #ACBpic.twitter.com/QmuNnj5EHy — Iván Méndez [#SpanishÑBA] (@IvAnJoRdAn1980) September 30, 2018

Konieczna była operacja. Wielomiesięczna rehabilitacja okazała się za krótka, by myśleć o skutecznej rywalizacji w najważniejszej imprezie dla reprezentacji Polski.

I chociaż Gielo znalazł się wśród 19 koszykarzy powołanych przez selekcjonera na rozpoczynające się 29 lipca zgrupowanie reprezentacji do Wałbrzycha, poprzedzające cykl spotkań towarzyskich i wyjazd 12-osobowej reprezentacji do Chin, to jednak postanowił zrezygnować z wyjazdu. Pięciu odpadło. Skład koszykarzy okrojony przed mundialem Trener... czytaj dalej »

"Najlepszy wybór"

"Na samym początku chciałbym podziękować trenerowi Taylorowi i PZKosz za powołanie do reprezentacji na zbliżające się mistrzostwa świata w Chinach. Awans na imprezę tej rangi był spełnieniem naszych marzeń. Niestety, chciałbym ogłosić, że nie będę mógł pomóc reprezentacji i nie zagram w tym roku na mistrzostwach" - napisał w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze Gielo, który w drużynie narodowej debiutował w 2014 roku.

I tłumaczył: "Przez ostatnie miesiące zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, by wrócić do zdrowia po kontuzji, jednak wciąż mam więcej pracy do wykonania, by być gotowym na nadchodzący sezon. Była to trudna decyzja i nikogo nie boli ona bardziej niż mnie... Jednak wiem, że jest to najlepszy wybór dla mnie i mojej przyszłości, również tej w reprezentacji".

W pełni zdrowy Gielo miałby pewne miejsce w tej ekipie. 26-latek był bowiem ważną opcją w układance trenera Mike'a Taylora.

"Ta droga pozwoli mi wrócić do najlepszej dyspozycji"

Koszykarz jednak wierzy, że wkrótce wróci silniejszy. "Zamierzam wrócić do pełni formy rozpoczynając przygotowania z moim klubem Iberostar Tenerife, który bardzo mi pomógł w trudnym okresie kontuzji. Jestem przekonany, że ta droga pozwoli mi wrócić do najlepszej dyspozycji, by dalej się rozwijać i spełniać swoje marzenia. Kadra zawsze miała i będzie mieć ważne miejsce w moim sercu. W przyszłości będę gotowy dalej godnie reprezentować kraj i grać z orzełkiem na piersi" - napisał w oświadczeniu 26-letni Gielo.

Źródło: newspix.pl Gielo (pierwszy z lewej) miałby pewne miejsce w składzie

Na jego pozycji wśród powołanych przez trenera Taylora są także Aaron Cel, Dariusz Wyka i Aleksander Balcerowski.

Mistrzostwa świata rozgrywane będą w dniach 31 sierpnia - 15 września w Chinach. Biało-Czerwoni, którzy wystąpią w czempionacie globu po 52 latach nieobecności, zagrają w grupie A w Pekinie z Wenezuelą, Chinami i Wybrzeżem Kości Słoniowej.