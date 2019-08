Waczyński o debiucie w mistrzostwach świata. "Trzeba dorównać rywalom energią"

15.08 | Przygotowująca się do mistrzostw świata kadra koszykarzy odbyła w środę w Warszawie jedyny w kraju trening przed wyjazdem na turniej towarzyski do Hamburga (16-18 sierpnia).

Polacy w mundialu wystąpią drugi raz w historii. W 1967 roku w Urugwaju ekipa legendarnego szkoleniowca Witolda Zagórskiego uplasowała się na piątym miejscu. Obecny zespół wraca zatem na turniej po 52 latach.

- Dotychczasową wieloletnią pracą zasłużyliśmy, żeby tutaj być. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani fizycznie i mentalnie, więc myślę bardzo pozytywnie o sobotnim meczu. Najważniejsze, że w spotkaniach kontrolnych widzieliśmy z każdym spotkaniu postęp - powiedział Waczyński.

Obrona i zbiórki

Siódemka Koszarka, strzelba Waczyńskiego. "Jesteśmy, obok Chin, faworytem grupy" Już tylko dwa dni... czytaj dalej » Mecz z Wenezuelą będzie kluczowy dla awansu do czołowej "16" mundialu. Z grupy A, w której grają także gospodarz Chiny i Wybrzeże Kości Słoniowej, uzyskają go dwa najlepsze zespoły.



- Co zrobić, żeby wygrać? Nie będę zdradzał taktyki. Wenezuela to bardzo doświadczony zespół, imponujący wielką energią i fizycznością. Dla nas największe wyzwanie to dorównać im tą energią. Dobra praca w obronie i zbiórki powinny być kluczem do sukcesu. Zrobimy wszystko, żeby wygrać - zapewnił kapitan reprezentacji.

"Wielka przygoda"

Na konferencji prasowej po ostatnim treningu Polaków przed turniejem ekscytacji nie krył trener Biało-Czerwonych Mike Taylor.



- To wielka rzecz, że jesteśmy na mistrzostwach w Pekinie, doświadczamy tu chińskiej gościnności. Ten turniej to wielka przygoda dla mnie i zawodników. Pracowaliśmy razem przez ponad pięć lat. Adam Waczyński, Mateusz Ponitka, Łukasz Koszarek, Adam Hrycaniuk, Aaron Cel, byliśmy razem przez ten czas - powiedział.

Biało-Czerwoni zagrają w Pekinie z Wenezuelą (31 sierpnia, godz. 10.00 czasu polskiego), Chinami (2 września, 14.00) oraz z Wybrzeżem Kości Słoniowej (4 września, 10.00).