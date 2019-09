Ogrywali Polaków w sparingach. Teraz odpadają jedni po drugich

Selekcjoner reprezentacji Polski koszykarzy to znakomity motywator. Przed poniedziałkowym spotkaniem z Chinami Mike Taylor wspaniale przemawiał do zawodników.

Dreszczowiec w meczu reprezentacji Polski koszykarzy na mistrzostwach świata w Chinach. Biało-Czerwoni po niesamowitym spotkaniu pokonali po dogrywce gospodarzy 79:76. To zwycięstwo zapewniło im awans z grupy do drugiej części turnieju.

Biało-Czerwoni w okresie przygotowawczym do MŚ wygrali tylko trzy z 10 spotkań (i to ze słabymi rywalami). Turniej w Chinach po raz kolejny udowodnił jednak, że to nie mecze towarzyskie trzeba wygrywać oraz że tak naprawdę niewiele one znaczą.

Sparingi nie napawały optymizmem

Rywale Polaków nie tacy straszni. Na początek mecz z Rosją Argentyna i... czytaj dalej » Polacy serię sparingów przed MŚ rozpoczęli w Pradze. Wygrali tam na początek ze słabiutką Jordanią (92:51), ale później nie dali już rady innym ekipom startujących na chińskim mundialu: Czechom (76:81) oraz Tunezyjczykom (64:75). Jeszcze gorzej było na turnieju w Hamburgu. Polaków ogrywali finaliści MŚ: Czesi 96:86 i Niemcy 92:84 oraz Węgrzy 80:75, którzy nie awansowali na mundial.

Po wygranej z Holandią w Lublinie 77:71 Biało-Czerwoni wzięli jeszcze udział w turnieju w Nankinie. I tu znów przyszły porażki z finalistami MŚ: z Nigerią 84:87 i Czarnogórą 65:70. Wygrana z Iranem 88:83 tylko trochę poprawiła nastroje.

Czas zgrywania

Trener Polaków Mike Taylor cały czas podkreślał, że po ciężkich treningach trwa proces zgrywania się zespołu. Wygrane miały przyjść później.

- Czasami potrzeba chwili, aby zespół się scalił, szczególnie z tak młodymi zawodnikami - tłumaczył amerykański szkoleniowiec. - Zrobiliśmy krok do przodu, by możliwie najlepiej zaprezentować się na mistrzostwach świata. Brakuje nam jeszcze regularności, ale od początku przygotowań pozytywnie oceniam proces zgrywania młodzieży z doświadczonymi zawodnikami - wyjaśniał Taylor.

Czterech już za burtą

Amerykanin nie pomylił się, a najwyższa forma zespołu przyszła w odpowiednim momencie. Co z kolei stało się z naszymi pogromcami ze sparingów? W większości odpadli już z mistrzostw.

Niemcy przegrali pierwsze dwa mecze z Francją oraz Dominikaną i mogli zapomnieć o sukcesie. Czarnogórcy od razu polegli z Grecją i Nową Zelandią. Nigeryjczycy okazali się gorsi od Argentyny i Rosji, a Tunezyjczycy od Hiszpanii i Portoryko. O krok od odpadnięcia z rywalizacji są także Czesi, którzy przed mundialem ograli Polaków dwukrotnie. Nasi południowi sąsiedzi w meczu o wszystko zmierzą się w czwartek z Turcją i na pewno nie będą faworytem.

Źródło: Getty Images Niemcy musieli przełknąć gorycz porażki

Polacy w drugiej fazie MŚ zmierzą się z Rosją (piątek, godz. 14) i z Argentyną (niedziela, godz. 14). Grupę I uzupełnia Wenezuela, która w środę niespodziewanie ograła Chiny 72:59. Do ćwierćfinału awansują dwa najlepsze zespoły.