Grecka tragedia. Najlepszy koszykarz NBA wyleciał z mistrzostw świata

Selekcjoner reprezentacji Polski koszykarzy to znakomity motywator. Przed poniedziałkowym spotkaniem z Chinami Mike Taylor wspaniale przemawiał do zawodników.

Dreszczowiec w meczu reprezentacji Polski koszykarzy na mistrzostwach świata w Chinach. Biało-Czerwoni po niesamowitym spotkaniu pokonali po dogrywce gospodarzy 79:76. To zwycięstwo zapewniło im awans z grupy do drugiej części turnieju.

Grecy jechali na mistrzostwa świata w roli jednego z faworytów do medalu. To zawsze groźna drużyna, w której składzie są zawodnicy rywalizujący na co dzień w silnej krajowej lidze i rozgrywkach Euroligi. Kiedy okazało się, że dołączy do niej Giannis Antetokounmpo, apetyty na sukces znacznie wzrosły.

Mieli jeszcze szansę

"Wybryk natury", "Joker", "Gobzilla". Gwiazdy mistrzostw świata nie pochodzą z USA Na zbliżających... czytaj dalej » Niespodziewanie Grecy od początku chińskiego turnieju nie błyszczeli. Kluczowy dla ich ostatecznej klęski okazał się mecz z Brazylią, przegrany 78:79. Później przyszła porażka z faworyzowanymi Stanami Zjednoczonymi i ich sytuacja stała się dramatyczna. Mimo dwóch porażek Grecy przed ostatnią kolejką gier w grupie K (Grecja - Czechy, USA - Brazylia) mogli jeszcze awansować do ćwierćfinału. Musiały być jednak spełnione pewne warunki.

Przed decydującymi spotkaniami było wiadomo, że jeśli wygrają Amerykanie i Czesi, to te dwie ekipy awansują do ćwierćfinału. Nasi południowi sąsiedzi mogli sobie nawet pozwolić na porażkę z Grecją różnicą 11 punktów. 12-punktowa przewaga dawała kwalifikację ich poniedziałkowym rywalom.

W grze o awans byli też Brazylijczycy. Aby cieszyć się z sukcesu, musieli jednak pokonać USA różnicą... 22 punktów (przy jednoczesnej wygranej Czechów) albo pokonać Amerykanów i liczyć na zwycięstwo Greków.

Czesi się nie dali

Czesi i Grecy jako pierwsi stoczyli batalię o awans z grupy K. Podopieczni trenera Thanasisa Skourtopoulosa od początku meczu ruszyli na rywali z animuszem. Grający w Chinach bardzo dobrą koszykówkę Czesi im jednak nie ustępowali. Wynik bliski remisu utrzymywał się do ostatnich minut czwartej kwarty. Wtedy to Grecy zaczęli powiększać swoją przewagę. Na sześć minut przed końcem meczu prowadzili upragnionymi 12 punktami. Czesi jednak nie pękli i po bardzo zaciętej walce ulegli ostatecznie 77:84.

Hiszpanie rywalem polskich koszykarzy w ćwierćfinale mistrzostw świata Polska zmierzy... czytaj dalej » Najlepszy w ekipie zwycięzców był Nick Calathes, który miał 27 punktów, sześć zbiórek, sześć asyst i trzy przechwyty. Po raz kolejny w tym turnieju poniżej oczekiwań kibiców najlepszy koszykarz NBA ubiegłego sezonu Giannis Antetokounmpo. Jego dorobek to 12 punktów, dziewięć zbiórek, cztery asysty, trzy przechwyty, ale też cztery straty i pięć fauli, za które wyleciał z boiska. Greccy kibice na pewno liczyli na więcej. Trenerowi Skourtopoulosowi nie do końca udało się wkomponować w zespół tego doskonałego skrzydłowego Milwaukee Bucks, który zamiast brać ciężar gry na siebie, jak to robi w NBA, za często oddawał inicjatywę w ręce innych kolegów.

Dumny trener

Najlepszym strzelcem Czechów był Jaromir Bohacik - 25 punktów. Zespół jak zwykle doskonale prowadził zawodnik Chicago Bulls Tomas Saturansky (13 punktów, dziewięć asyst i osiem zbiórek).

- Mottem tego zespołu może być, że walczymy jak lwy. Graliśmy przeciwko jednemu z najlepszych zespołów na świecie. Jestem dumny ze swoich zawodników. W każdym meczu pokazywali więcej charakteru - podsumował trener Czechów Ronen Ginzburg.

Czesi przegrali bitwę, ale mogli jeszcze wygrać wojnę. Z nadzieją czekali na późniejsze spotkanie grupy K, pomiędzy USA i Brazylią. Amerykanie pewnie pokonali zespół z Ameryki Południowej 89:73 i w ten sposób Czesi zatriumfowali. Ich awansu do ćwierćfinału przed turniejem niewielu się spodziewało.

Ćwierćfinały mistrzostw świata:



Wtorek:

Argentyna - Serbia (godz. 13)

Hiszpania - Polska (godz. 15)



Środa:

USA - Francja (godz. 13)

Australia - Czechy (godz. 15)