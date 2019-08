Kadra na ostatniej prostej przed mundialem. "To nie jest jakiś Mount Everest"

22.06.2019 | Gortat od jednego z klubów NBA mógłby dostać propozycję tzw. kontraktu weterana, który zapewnia pensje w wysokości dwóch milionów dolarów za rok gry. Ale to Polaka zupełnie go nie interesuje. - Nie będę zarzynał mojego ciała za tak zwane minimum weterana. Moje ciało, moje stawy są dla mnie ważniejsze niż dorabianie kolejnych dolarów do emerytury - zaznaczył.

22.06.2019 | Zaznaczył również, że jest w pełni świadomy upływającego czasu i ograniczeń z tym związanych. - Okres gry na tym najwyższym poziomie już minął. Chciałbym bardzo obiecać, że zagram jeszcze na tym poziomie, ale często jest tak, że głowa chce, ale ciało i nogi nie dają. Ojca czasu nie da się przechytrzyć. A powrót do NBA? Jestem gotowy. Właściwie dalej czuje się zawodnikiem NBA. Sezon rusza we wrześniu i jeśli nie będę miał drużyny, dopiero wtedy poczuję dużą zmianę - powiedział.

22.06.2019 | Gortat przyznał szczerze, że wciąż ma motywację do uprawiania sportu, ale jest ona nieporównywalnie mniejsza, niż na początku przygody z koszykówką. - Czy w sercu pali się jeszcze ogień do koszykówki? Ten płomień się jeszcze tli. Nie jest oczywiście tak wielki jak na początku kariery. Drugą sprawą jest, że mam już 35 lat i koszykówka nie jest już dla mnie zabawą, a pracą. Od lutego mogę jeść, co chcę. Zwolniłem obroty, trenuje tylko dla siebie - opowiedział.

15.08 | Przygotowująca się do mistrzostw świata kadra koszykarzy odbyła w środę w Warszawie jedyny w kraju trening przed wyjazdem na turniej towarzyski do Hamburga (16-18 sierpnia).

W środę w Warszawie odbył się trening kadry. W hali Koło przy ul. Obozowej reprezentacja pracowała w 14-osobowym składzie, już z rozgrywającym A.J. Slaughterem, który wczesnym popołudniem przyleciał do stolicy z USA. Zabrakło za to Jakuba Schenka i Krzysztofa Sulimy, którym trener Mike Taylor podziękował za współpracę w tym cyklu przygotowawczym.

Radość ze Slaughtera

Rywale Polaków strajkują przed mistrzostwami świata. "Żądamy wypłacenia wszystkich premii" Koszykarze... czytaj dalej » - Mamy obecnie w kadrze 14 koszykarzy, którzy będą wspólnie pracować aż do ostatniego meczu kontrolnego w Chinach - wyjaśnił amerykański selekcjoner Polaków. - To ważne, że teraz w każdym spotkaniu będziemy wystawiać po 12 zawodników, którzy będą przyzwyczajać się do struktury teamu. Bardzo się cieszę, że jest już z nami A.J. Slaughter. Musimy go włączyć do drużyny i mam nadzieję, że będzie to szybki proces - powiedział szkoleniowiec Biało-Czerwonych.

Na ostatniej prostej przed mundialem kadrowiczów czeka mnóstwo pracy. Na zgranie zespołu potrzeba czasu. To ma zaprocentować na MŚ.

- Pracujemy nad zgraniem i taktyką - wyjaśnił środkowy Adam Hrycaniuk. - Dużo jest zagrywek. Trener ma spory wachlarz rozwiązań. To wszystko trwa. Tego się nie da przyswoić teoretycznie, a trzeba przebiec na parkiecie - skomentował.

"Rywale w zasięgu"

- Chcemy awansować z grupy - zapewnił z kolei Łukasz Koszarek. - Myślę, że sportowo nie jest to jakiś Mount Everest. Rywale są w naszym zasięgu, dlatego chcemy awansować. Później, już w najlepszej szesnastce, wszystko jest możliwe - zauważył doświadczony rozgrywający.

W MŚ Biało-Czerwoni zagrają w Pekinie z Wenezuelą (31 sierpnia, godz. 10.00 czasu polskiego), Chinami (2 września, 14.00) oraz z Wybrzeżem Kości Słoniowej (4 września, 10.00).



Z inicjatywy @EnergaSA, dziś posiłek typowo chiński #DawajPolska#KoszKadra#FIBAWCpic.twitter.com/4gZjEPebQI — KoszKadra (@KoszKadra) August 14, 2019





Trener był niezadowolony

Był gwiazdą w USA, znalazł się na zakręcie. "NBA to ciągle moje marzenie" Przemysław... czytaj dalej » Po środowym wieczornym treningu ekipa odbyła wspólną kolację w jednej z chińskich restauracji w Warszawie. Odlot do Hamburga reprezentacja miała zaplanowany na czwartek przed południem. Już na miejscu odbędzie kolejny trening. Od piątku do niedzieli spotka się kolejno z Czechami, Węgrami i Niemcami.



- Liczę, że z dobrej strony pokażą się młodzi gracze - analizował trener Taylor. - Byłem trochę niezadowolony z naszej gry na turnieju w Pradze z udziałem mniej doświadczonych zawodników, gdy w meczu z Tunezją popełniali wiele błędów i strat. Dla nich najtrudniejszą sprawą jest utrzymanie równego poziomu. Generalnie będzie to czas budowy struktury teamu, kształtowania w nim ról poszczególnych graczy. Z tego wyłoni się dwunastka na mistrzostwa w Chinach - powiedział Taylor.



Po turnieju w Niemczech Polacy udadzą się w poniedziałek przez Warszawę od razu do Lublina, gdzie przed wylotem na mistrzostwa świata zmierzą się w Hali Globus z Holandią (21 sierpnia, godz. 18.30). Ostatnim etapem przygotowań będą mecze w Chinach z Nigerią (24 sierpnia), Iranem (25 sierpnia) i Czarnogórą (27 sierpnia). To po nich trener Taylor ma ustalić ostateczny skład i podziękować dwóm zawodnikom.



Polacy w mundialu wystąpią drugi raz w historii. W 1967 roku w Urugwaju ekipa legendarnego szkoleniowca Witolda Zagórskiego uplasowała się na piątym miejscu.



Program spotkań Polaków w Hamburgu:

piątek, 16 sierpnia:

Polska - Czechy (godz. 17.30)

sobota, 17 sierpnia:

Polska - Węgry (17.30)

niedziela, 18 sierpnia:

Polska - Niemcy (15.00)

Skład reprezentacji:

rozgrywający: Łukasz Kolenda (Trefl Sopot), Łukasz Koszarek (Stelmet Enea BC Zielona Góra), Kamil Łączyński (bez klubu), A.J. Slaughter (Betis Sewilla, Hiszpania)

rzucający: Karol Gruszecki (Polski Cukier Toruń), Mateusz Ponitka (Zenit Sankt Petersburg)

niscy skrzydłowi: Michał Sokołowski Anwil Włocławek), Adam Waczyński (Unicaja Malaga, Hiszpania), Mathieu Wojciechowski (WKS Śląsk Wrocław)

silni skrzydłowi: Aleksander Balcerowski (Herbalife Gran Canaria, Hiszpania), Aaron Cel (Polski Cukier)

środkowi: Adam Hrycaniuk (Arka Gdynia), Damian Kulig (Polski Cukier), Dominik Olejniczak (Florida State, USA).